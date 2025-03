Rodado zostanie latem w Wiśle Kraków? Basha mówi wprost

Angel Rodado zimą był łączony z transferem do PKO BP Ekstraklasy. Ostatecznie Hiszpan został w Wiśle Kraków, z którą ma ważny kontrakt do 2027 roku. O przyszłości piłkarza wypowiedział się w rozmowie z TVP Sport Vullnet Basha.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła Kraków chce zrobić awans i zatrzymać Rodado

Wisła Kraków w piątek wieczorem na stadionie przy ulicy Reymonta rywalizowała z Kotwicą Kołobrzeg w ramach 25. kolejki Betclic 1. Ligi. “Biała Gwiazda” co nie jest tajemnicą, celuje w awans do Ekstraklasy. Pomóc w tym ma przede wszystkim Angel Rodado, czyli największa gwiazda krakowskiego zespołu. Hiszpan jest w doskonałej formie w tym sezonie, czego dowodem jest 17 goli w 24 meczach w lidze.

Przed rozpoczęciem spotkania gościem TVP Sport w studiu był dyrektor sportowy Wisły Kraków. Vullnet Basha zapytany o przyszłość 28-latka potwierdził, że kluby z Ekstraklasy były nim zainteresowane, ale obecnie klub nie ma za niego żadnych ofert. Ponadto dodał, że są gotowi, aby awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej oraz zatrzymać Rodado na następny sezon.

Zobacz wideo: Wisła Kraków Betclic 1 liga sezon 2024/2025

– To prawda, że kluby z Ekstraklasy były nim zainteresowane. Chcieliśmy go tutaj zatrzymać. Walczymy o awans i jesteśmy gotowi, aby go zrobić i zatrzymać Angela w Wiśle – powiedział Vullnet Basha w rozmowie z TVP Sport.

– Angel ma z nami ważny kontrakt. Cieszę się, bo nie trzeba negocjować nowej umowy. Na ten moment nie mamy za niego żadnej oferty – dodał dyrektor sportowy Wisły Kraków.

Rodado trafił do Wisły latem 2022 roku na zasadzie wolnego transferu z UD Ibiza. Jak dotąd rozegrał w barwach klubu 100 spotkań, zdobywając w nich 60 bramek i notując 16 asyst. Kontrakt w Krakowie obowiązuje go do czerwca 2027 roku.