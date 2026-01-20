Wisła Kraków potwierdza! Utalentowany gracz przedłużył kontrakt

Wisła Kraków już oficjalnie poinformowała, że Filip Baniowski przedłużył umowę z klubem do końca czerwca 2027 roku. Jako pierwszy informował o tym na naszych łamach Piotr Koźmiński.

PressFocus Na zdjęciu: Filip Baniowski

Baniowski z nową umową, potwierdzają się informacje Goal.pl

Wisła Kraków walczy o awans do PKO Ekstraklasy i chyba nikt w Polsce nie ma wątpliwości, że Biała Gwiazda jest głównym faworytem do wygrania rozgrywek Betclic 1. ligi. Przed ekipą Mariusza Jopa ostatnie, decydujące pół roku, które o wszystkim przeważy. Dlatego też w klubie panuje pełne skupienie i praca na wielu polach.

Udowodniono to m.in. sprowadzając Jordiego Sancheza, który w przeszłości był bardzo dobrym napastnikiem na poziomie elity w naszym kraju. Teraz ma pomóc w wywalczeniu oczekiwanego powrotu do Ekstraklasy. Ważne są jednak także kwestie związane z przedłużeniem kontraktów młodych graczy. Wisła Kraków, po sporym zamieszeniu w ostatnich dniach, potwierdziła właśnie, że Filip Baniowski przedłużył umowę z klubem do końca czerwca 2027 roku.

To oczywiście potwierdzenie informacji Goal.pl, które na naszych łamach przekazał Piotr Koźmiński. Młody piłkarz pierwotnie znalazł się poza kadrą na obóz w Turcji, ale po kilku dniach, rozmowach i przemyśleniach strony doszły do wniosku, że najlepiej będzie jednak kontynuować tę współpracę. 18-letni skrzydłowy ma dla pierwszego zespołu Wisły w sumie 11 występów. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 100 tysięcy euro.

