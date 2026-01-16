Co dalej z Baniowskim? Pojawił się nowy, zaskakujący scenariusz! [NASZ NEWS]

Wisła Kraków przyjemnie zaskoczyła swoich fanów podpisując kontrakt z Jordim Sanchezem. Ale co z utalentowanym Baniowskim? Z naszych informacji wynika, że nastąpił zwrot w jego sprawie!

Krzysztof Porębski/ PressFocus Na zdjęciu: Wisła Krakow - Pogoń Grodzisk Mazowiecki

Hiszpan niespodzianką dla kibiców

Kibice Wisły Kraków od dawna oczekiwali na napastnika, który wspomógłby Angela Rodado. Trochę trwało jego sprowadzenie, ale za to fani „Białej Gwiazdy” dostali bardzo przyjemną niespodziankę w postaci Jordiego Sancheza.

Hiszpan nie dość, że zna polską ligę, bo sprawdził się w Widzewie, to zna również Rodado, bo już razem grali. Do tego to półroczny kontrakt, a więc nie obarczony ryzykiem.

Niestety, dobre wieści przykryła trochę kontuzja Bozicia, co znów wprawiło fanów Wisły w kiepski humor, zwłaszcza, że, jak informowaliśmy, sprowadzenie Hiszpana Rafy Tresaco z pewnych powodów mocno się skomplikowało.

Nie poleciał do Turcji, ale…

Jak się jednak okazuje, są kolejne dobre wieści. Z naszych informacji wynika, że nastąpił niespodziewany zwrot w sprawie Filipa Baniowskiego! Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że 18-letni zawodnik odejdzie z Wisły, bo kontrakt ma tylko do lata (chyba że zostałby przedłużony przez rozegranie odpowiedniej liczby minut), a nie było porozumienia co do nowej umowy. Chodziło głównie o kwestie ambicjonalne, żadne inne sprawy nie stały na przeszkodzie.

Prawoskrzydłowy chciał występować częściej, choć oczywiście w klubie nikt takich gwarancji dać mu nie może. W związku z sytuacją sprzed paru dni piłkarz nie poleciał z drużyną do Turcji. Ale niewykluczone, że niedługo tam doleci!

Pomógł reset relacji

Z naszych ustaleń wynika, że Baniowski jest w tym momencie bliski przedłużenia umowy z Wisłą! Jak się okazało, jeszcze przed kontuzją Bozicia nastąpił „reset” relacji między stronami i powrócono do rozmów.

W negocjacje zaangażował się mocno Jarosław Królewski, który rozmawiał zarówno z agentami piłkarza, jak i z samym zawodnikiem. I choć Baniowski ma inne oferty, to w tym momencie najbliżej mu właśnie do prolongaty umowy z Wisłą i walki na boisku o kolejne minuty gry.