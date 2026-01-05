Wisła Kraków potwierdza. Obrońca z nowym kontraktem

Wisła Kraków z nową umową dla defensora
W drugiej kolejce trwającego sezonu Bartosz Jaroch doznał poważnej kontuzji kolana. Badanie potwierdziło najgorsze obawy i wykazało zerwanie więzadeł. Obrońca poddał się koniecznej operacji i rozpoczął rehabilitację. Wisła Kraków straciła kluczowego defensora na kilka miesięcy.
Jeszcze w lecie 2024 roku były młodzieżowy reprezentant Polski przedłużył kontrakt. Nowa umowa miała obowiązywać przez 18 miesięcy. To oznaczało, że jeżeli strony nie osiągną porozumienia, 1 stycznia 30-latek stanie się wolnym zawodnikiem.
Ostatecznie stało się to, co zapowiadano – Wisła będzie kontynuowała współpracę z wracającym do zdrowia defensorem. Przynajmniej do końca tego sezonu Jaroch będzie piłkarzem Białej Gwiazdy. W koszulce Wisły rozegrał już 115 spotkań, w których strzelił dziewięć goli i zanotował 16 asyst.