Wisła Kraków potwierdza. Obrońca z nowym kontraktem

Wisła Kraków zrobiła to, co zapowiadano od dawna. Bartosz Jaroch, wracający do zdrowia po urazie kolana, otrzymał nowy kontrakt. Klub oficjalnie potwierdził przedłużenie współpracy z defensorem.

Krzysztof Porębski/ PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Jaroch (Wisła Kraków - Pogoń Siedlce)

Wisła Kraków z nową umową dla defensora

W drugiej kolejce trwającego sezonu Bartosz Jaroch doznał poważnej kontuzji kolana. Badanie potwierdziło najgorsze obawy i wykazało zerwanie więzadeł. Obrońca poddał się koniecznej operacji i rozpoczął rehabilitację. Wisła Kraków straciła kluczowego defensora na kilka miesięcy.

Jeszcze w lecie 2024 roku były młodzieżowy reprezentant Polski przedłużył kontrakt. Nowa umowa miała obowiązywać przez 18 miesięcy. To oznaczało, że jeżeli strony nie osiągną porozumienia, 1 stycznia 30-latek stanie się wolnym zawodnikiem.

Bartosz Jaroch zostaje w Wiśle Kraków 🔵⚪️🔴



Obrońca krakowskiej Wisły nadal będzie reprezentował barwy Białej Gwiazdy, kontynuując swoją przygodę w Krakowie do 30 czerwca 2026 roku. Walczymy razem, Bartek 👊 pic.twitter.com/xS74iplu7j — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) January 5, 2026

Ostatecznie stało się to, co zapowiadano – Wisła będzie kontynuowała współpracę z wracającym do zdrowia defensorem. Przynajmniej do końca tego sezonu Jaroch będzie piłkarzem Białej Gwiazdy. W koszulce Wisły rozegrał już 115 spotkań, w których strzelił dziewięć goli i zanotował 16 asyst.