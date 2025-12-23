Wisła Kraków poluje na napastnika. Zagraniczny klub wchodzi do gry

Wisła Kraków poszukuje nowego napastnika, a na celowniku znalazł się Łukasz Zjawiński z Polonii Warszawa. Jak przekazał Mateusz Janiak, 24-letni zawodnik znajduje się również w kręgu zainteresowań szwajcarskiego FC Lausanne-Sport.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Warszawa

FC Lausanne-Sport chce pozyskać Łukasza Zjawińskiego

Wisła Kraków zakończyła rundę jesienną na pozycji lidera Betclic 1. Ligi. Duży udział w świetnych wynikach Białej Gwiazdy ma Angel Rodado, który zdobył już 17 bramek. Hiszpański napastnik nie ma w kadrze naturalnego zmiennika. Nic więc dziwnego, że władze klubu intensywnie rozglądają się za wzmocnieniem linii ataku.

Portal Goal.pl informował wcześniej, że transferowy priorytet Wisły jest jasno określony. Numerem jeden na liście życzeń krakowskiego klubu pozostaje Łukasz Zjawiński z Polonii Warszawa. Napastnik ma za sobą znakomitą rundę w stołecznym klubie.

24-letni snajper w pierwszej części sezonu na zapleczu Ekstraklasy zdobył 10 bramek w 19 spotkaniach. Bardzo dobra forma Zjawińskiego sprawiła jednak, że napastnik znalazł się także na radarze zagranicznych klubów. Zainteresowanie jego usługami wykazuje szwajcarski FC Lausanne-Sport – przekazał Mateusz Janiak.

Zespół ze Szwajcarii rywalizował jesienią w Lidze Konferencji, gdzie mierzył się m.in. z Lechem Poznań, przegrywając przy Bułgarskiej (0:2). W fazie ligowej Lausanne-Sport zakończyło rywalizację na 9. miejscu i wywalczyło awans do 1/16 finału.

Zjawiński wzbudza także zainteresowanie klubów z PKO BP Ekstraklasy. Na liście życzeń mają go Pogoń Szczecin oraz Górnik Zabrze. Napastnik dołączył do Polonii Warszawa latem 2024 roku z Lechii Gdańsk. Wcześniej na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce reprezentował barwy Widzewa Łódź oraz Stali Mielec.

Na poziomie Ekstraklasy Zjawiński nie zdołał jednak jak dotąd w pełni potwierdzić swojego potencjału, ponieważ w 47 występach zdobył zaledwie jedną bramkę. Jego kontrakt przy Konwiktorskiej obowiązuje do czerwca 2026 roku.