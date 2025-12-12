Ten napastnik jest numerem jeden dla Wisły! Klub wkrótce podejmie działania [NASZ NEWS]

Wisła Kraków pewnym krokiem zmierza do Ekstraklasy, choć wiosną będzie musiała postawić kropkę nad i. Do tego bardzo by się przydał drugi napastnik. Z informacji goal.pl wynika, że krakowski klub już wkrótce zacznie rozmowy w tej sprawie.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Rodado jest wspaniały, ale…

Zimą w Wiśle Kraków nie dojdzie do rewolucji. Owszem, kilku piłkarzy odejdzie, ale to naturalne. Goal.pl jako pierwszy informował na przykład, że z „Białą Gwiazdą” pożegna się Igor Łasicki, co szybko zostało potwierdzone przez Wisłę i klub pozyskujący 30-letniego obrońcę.

Na wypożyczenie, jak informowaliśmy, ma się udać z kolei Olivier Sukiennicki, ale kibiców lidera 1. ligi najbardziej interesuje kto przyjdzie do klubu. A już najbardziej jaki napastnik pojawi się, aby wesprzeć Angela Rodado.

Otóż z informacji goal.pl wynika, że numer jeden jeśli chodzi o cel transferowy Wisły jest jasny. To Łukasz Zjawiński, napastnik Polonii Warszawa. Krakowski klub bacznie obserwuje go od 1,5 roku i wedug naszej wiedzy jest zdecydowany na pozyskanie tego gracza.

Król przyjdzie do króla?

W sumie nic dziwnego, bo Zjawiński zalicza kolejny świetny sezon w 1. lidze. W tym momencie ma już 10 goli w 19 meczach. A w poprzednich rozgrywkach trafiał do siatki aż 23 razy, sięgając po koronę króla strzelców. Ogólnie w 1. lidze ten rosły snajper rozegrał 94 spotkania, w których strzelił 47 goli i zaliczył 4 asysty.

Wisła uważa, że jest idealnym miejscem do rozwoju dla tego zawodnika i zamierza w najbliższym czasie przejść do ofensywy. W tym momencie nie ma jednak jeszcze rozmów w tym temacie, bo takowe mogą się zacząć dopiero od 1 stycznia.

Szybka deklaracja

Przepisy stanowią, że klub może rozmawiać z piłkarzem na sześć miesięcy przed upływem jego kontraktu z obecnym pracodawcą. Jeśli chodzi o Zjawińskiego, „okienko” otwiera się właśnie 1 stycznia. I niedługo później, jak wynika z naszych informacji, mają się zacząć rozmowy w tej sprawie.

Oczywiście, idealnie dla Wisły byłoby, gdyby Zjawiński dołączył do klubu już tej zimy, choć to wymagałoby porozumienia z Polonią. Lider 1. ligi nie chce jednak zbyt długo czekać w tym temacie.

Jeśli okaże się, że ściągnięcie tego gracza nie jest możliwe, albo że sam zawodnik ma inne plany na najbliższe lata kariery, to „Biała Gwiazda” pójdzie po innych napastników ze swojej listy.