Wisła Kraków ogłosiła kadrę na obóz w Turcji. Wszystko jasne ws. Baniowskiego

Wisła Kraków ogłosiła 27-osobową kadrę na obóz zimowy w Turcji. W drużynie Mariusza Jopa zabrakło Filipa Baniowskiego. Ostatnio pojawiły się informacje, że piłkarz nie przedłuży kontraktu. Niewykluczone, że jeszcze w styczniu zmieni klub.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Baniowski został w Krakowie! Wisła leci na obóz do Turcji

Wisła Kraków zdecydowała, że część przygotowań do drugiej części sezonu spędzi w Turcji. W niedzielę (11 stycznia) drużyna wyleci na dwutygodniowe zgrupowanie. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami Gazety Krakowskiej w kadrze zabrakło Filipa Baniowskiego.

18-letni skrzydłowy nie chce przedłużyć kontraktu z klubem, jeśli nie otrzyma gwarancji większej liczby minut. O przyszłości piłkarza wypowiedział się nawet Jarosław Królewski, czyli właściciel Wisły Kraków. Zaznaczył, że nie ma mowy o udzieleniu żadnej gwarancji gry.

W niedzielę rano, czyli w dzień wylotu do Turcji w mediach społecznościowych Wisła Kraków udostępniła kadrę na obóz. Mariusz Jop zabrał ze sobą 27. zawodników, którzy będą się przygotowywać do rundy wiosennej. Podczas pobytu za granicą Biała Gwiazda rozegra cztery mecze towarzyskie. Wśród rywali znaleźli się Mladost Lucani, Neftchi Fergana, Kołos Kowaliwka i Mlada Bolesław.

Kadra na obóz w Turcji:

Bramkarze: Broda, Letkiewicz, Chichkan, Krysa

Obrońcy: Giger, Biedrzycki, Lelieveld, Uryga, Grujcić, Mikulec, Colley, Ziarko, Krzyżanowski, Kutwa

Pomocnicy: Igbekeme, Bozić, Carbo, Duarte, Ertlthaler, Duda, Omić, Szywacz, Kuziemka, Starzyński

Napastnicy: Rodado, Nikaj, Kawała

Podopieczni Mariusza Jopa wznowią grę w Betclic 1. Lidze 6 lutego spotkaniem domowym z GKS-em Tychy. Po 19. kolejkach zajmują 1. miejsce w tabeli z bezpieczną przewagą nad resztą stawki.