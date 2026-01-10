Królewski zabrał głos nt. przyszłości młodego gracza. Apeluje do kibiców

Wisła Kraków zimą może stracić młody talent, a dokładnie Filipa Baniowskiego. Piłkarz chce grać, a tego zagwarantować nie może mu klub, który skreślił go z listy na obóz. Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych Jarosław Królewski.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Królewski odniósł się do sytuacji Filipa Baniowskiego

Wisła Kraków w tym sezonie radzi sobie wręcz doskonale i właściwie można powiedzieć, że runda jesienna obyła się bez większych problemów. Biała Gwiazda jest po niej samodzielnym liderem Betclic 1. ligi ze sporą przewagą nad resztą stawki. Dlatego też wielu spodziewa się, że wiosną będzie trzeba tylko potwierdzić formę i postawić kropkę nad „i” w walce o wyczekiwany powrót do PKO Ekstraklasy.

W ostatnim czasie pojawił się jednak mały zgrzyt. Jak poinformowała „Gazeta Krakowska”, na obóz z zespołem do Turcji nie poleci Filip Baniowski. Młody piłkarz Wisły chciałby grać więcej, ale klub nie może mu tego zagwarantować. Z tego też powodu, biorąc pod uwagę także fakt, że jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca, uznano, że lepiej oddać miejsce w kadrze komuś innemu, w tym wypadku Piotrowi Starzyńskiemu. Dlatego też zaczęto spekulować nt. potencjalnego odejścia Baniowskiego tej zimy. Do całej sprawy w mediach społecznościowych odniósł się Jarosław Królewski.

– Nie. Dość takiego postępowania. Robimy zawsze co w naszej mocy w zakresie kontraktów – nie będziemy udzielać żadnej gwarancji gry. Nauczmy się szacunku do klubu i jego historii. Nikt ani w administracji ani na boisku nie będzie na siłę naciskany do reprezentacji barw naszego klubu. Mamy przykłady z tego sezonu, że jak się tylko chce to się gra. Rywalizacja to podstawa. Mamy przykłady z przeszłości jak kończy się zbyt szybkie składanie broni na boisku. Robimy swoje. Poza tym każdy ma prawo wyboru – trzeba je szanować i tyle – napisał prezes i właściciel Wisły Kraków na platformie X.

Zobacz także: Widzew Łódź finalizuje transfer reprezentanta Polski! Hit PKO Ekstraklasy