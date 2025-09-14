Wisła może go stracić na dłużej. Problemy kadrowe w ofensywie

Wisła Kraków zremisowała 2-2 z Odrą Opole. W sobotnim meczu nie wystąpił Marko Bozić, który nabawił się urazu. Nowy nabytek Wisły może wypaść z gry na dłużej.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła z problemami. Nowy nabytek doznał kontuzji

Wisła Kraków była wielkim faworytem sobotniego meczu z Odrą Opole. Po znakomitym początku sezonu jej serię tuż przed przerwą reprezentacyjną zakończyła wyjazdowa porażka z Miedzią Legnica. W Krakowie było duże ciśnienie, aby odbić się po tej wpadce i wrócić na zwycięski szlak. Odra okazała się jednak zaskakująco trudnym rywalem, dwukrotnie wychodząc na prowadzenie i ostatecznie wywożąc punkt z terenu Białej Gwiazdy.

Mariusz Jop w tym meczu dokonał tylko dwóch zmian. Choć Wisła się męczyła, a niektórzy zawodnicy wyraźnie nie dawali już rady kondycyjnie, szkoleniowiec nie wpuścił z ławki rezerwowych kolejnych zawodników. W kadrze meczowej zabrakło Marko Bozicia, czyli piłkarza sprowadzonego tego lata, po którym kibice wiele oczekują.

Okazało się, że Bozić na ostatnią chwilę doznał urazu i musiał ominąć spotkanie z Odrą. Niewykluczone, że będzie to dłuższa przerwa od gry, o czym poinformował Grzegorz Wojtowicz.

Marko Božić uraz przywodziciela. Może wypaść na dłużej. Trener M. Jop, gdy trzeba gonić wynik i wzmocnić ofensywę, ma na ławce Nikaja, Sukiennickiego i Kawałę. Wybór praktycznie żaden. W tej chwili do gry, bez obniżania poziomu, jest 14-15 piłkarzy w tym czterech stoperów. — Grzegorz Wojtowicz (@WojtowiczG) September 13, 2025

Absencja Bozicia stanowi spory problem dla Wisły, jeśli chodzi o sytuację kadrową w ofensywie. W teorii Jop ma jeszcze kilku zawodników do gry, ale ani Olivier Sukiennicki, ani Ardit Nikaj do tej pory nie zachwycili. Wcześniej nie było to problemem, natomiast obecnie coraz gorzej prezentuje się Frederico Duarte, który potrzebuje jakościowego zmiennika.