Wisła może wypożyczyć młodzieżowca. Jop potwierdza

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła potwierdza, że młody gracz może odejść na wypożyczenie

Wisła Kraków w tym sezonie Betclic 1. ligi ponownie powalczy o awans do PKO Ekstraklasy. Zadanie to wydaje się do realizacji w tych rozgrywkach jednak bardzo trudne, bowiem runda jesienna nie była w wykonaniu piłkarz spod Wawela najlepsza i jest to dość eufemistyczne określenie. Do tego w zimowym okienku transferowym sprowadzono do klubu tylko jednego gracza, co jeszcze mocniej potęguje obawy o to, czy uda się osiągnąć założony cel.

Niemniej okienko wciąż jest otwarte i może się jeszcze wydarzyć jakaś sytuacja związana z transferami. Nie jest przesądzone, że tylko z tymi związanymi z nowymi graczami. Mariusz Jop bowiem na konferencji prasowej przed meczem ze Zniczem Pruszków poinformował, że realne jest wypożyczenie Karola Dziedzica jeszcze tej zimy do innego zespołu.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

– Jest taka szansa, że Karol od nas odejdzie – powiedział szkoleniowiec Białej Gwiazdy cytowany przez Macieja Skuchę z serwisu “Okiem Wiślaków”.

Karol Dziedzic w tym sezonie rozegrał dla pierwszego zespołu Wisły Kraków osiem spotkań i jest bez gola oraz asysty. Dwukrotnie notował ostatnie podanie w trzecioligowych rezerwach. 19-letni pomocnik wyceniany jest na 100 tysięcy euro przez serwis “Transfermarkt”.

Zobacz także: Superkomputer wskazał, kto awansuje do Ekstraklasy. Sensacyjna prognoza dla Wisły Kraków