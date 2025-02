Superkomputer BETSiE wytypował, kto awansuje w sezonie 2024/25 z Betclic 1. ligi do PKO Ekstraklasy. Faworytem do wygrania ligi jest Bruk-Bet Termalica Nieciecza, ale poza nią awans wywalczyć ma także Arka Gdynia. Najciekawiej jest jednak w barażach, gdzie takie same szanse na awans ma Wisła Kraków oraz Miedź Legnica.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza faworytem do awansu do PKO Ekstraklasy

Superkomputer BETSiE wyliczył, kto ma największe szanse na awans do PKO Ekstraklasy w tym sezonie. Rozpoczynająca się właśnie runda wiosenna Betclic 1. ligi to najlepszy moment aby sprawdzić, którzy kibice za kilka miesięcy będą mogli cieszyć się z upragnionego awansu do elity, a którzy muszą nastawić się na spadek swojego zespołu do niższej klasy rozgrywkowej.

Po dotychczasowych dziewiętnastu kolejkach tego sezonu Betclic 1. ligi na 1. miejscu w tabeli jest zespół Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Podopieczni Marcina Brosza znakomicie radzili sobie w rundzie jesiennej, a wzmocnieni solidnymi transferami w postaci chociażby Bartosza Kopacza oraz Krzysztofa Kubicy, są zdecydowanym faworytem do awansu, a właściwie powrotu do PKO Ekstraklasy. Według wyliczeń BETSiE, to właśnie Termalica Nieciecza wygra 1. ligę.

Na drugim miejscu znajdzie się z kolei Arka Gdynia, która pod wodzą Dawida Szwargi o nawet sześć punków powinna wyprzedzić trzeci w tabeli zespół Miedzi Legnica. Niezwykle ciekawie zapowiada się sytuacja w strefie barażowej. Superkomputer wśród czterech ekip, które powalczą w play-offach wskazał zespoły takie jak: Miedź Legnica, Ruch Chorzów, Wisła Kraków oraz Wisła Płock.

Końcowa tabela Betclic 1. ligi 2024/2025 według superkomputera BETSiE

Pozycja Klub Wygrane Remisy Porażki Punkty 1 Termalica B-B. 20.7 6.5 6.8 68.7 2 Arka Gdynia 19.2 7.5 7.3 65.2 3 Miedź Legnica 16.8 8.6 8.6 59.0 4 Ruch Chorzów 16.7 7.6 9.7 57.8 5 Wisła Kraków 16.2 9.0 8.7 57.7 6 Wisła Płock 14.8 9.6 9.6 54.0 7 Górnik Łęczna 13.2 11.6 9.2 51.1 8 ŁKS Łódź 13.7 8.5 11.8 49.7 9 Stal Rzeszów 13.5 8.2 12.3 48.7 10 Polonia Warszawa 13.8 6.5 13.6 48.0 11 Znicz Pruszków 11.1 10.3 12.6 43.6 12 GKS Tychy 8.8 14.8 10.4 41.1 13 Warta Poznań 9.8 7.7 16.5 37.0 14 Odra Opole 8.5 9.6 15.9 35.1 15 Kotwica Kołobrzeg 8.6 8.4 17.0 34.1 16 Chrobry Głogów 8.7 7.7 17.6 33.8 17 Stal Stalowa Wola 6.9 8.6 18.5 29.3 18 Pogoń Siedlce 6.4 6.4 21.2 25.5

Superkomputer BETSiE nie daje najmniejszych szans na utrzymanie dwóm beniaminkom, a więc Pogoni Siedlce oraz Stali Stalowa Wola. Drużyna Ireneusza Pietrzykowskiego co prawda w zimowym okienku transferowym mocno się wzmocniła ściągając do klubu kilku znanych na pierwszoligowym poziomie graczy, ale wydaje się to zbyt mało, aby liczyć na pozostanie w lidze. Grono potencjalnych spadkowiczów uzupełnia Chrobry Głogów, który przez ostatnie lata z powodzeniem radził sobie w Betclic 1. lidze.

Sensacyjnie zaczyna robić się w momencie, gdy BETSiE wskazał zespół, który jako trzeci, poprzez baraże awansuje do PKO Ekstraklasy. Najmniejsze szanse z czterech drużyn, które znajdą się na miejscach od 3-6 ma Wisła Płock. Prawdopodobieństwo, że to właśnie Nafciarze znajdą się w elicie wynosi raptem 51,7 procenta. Następny w kolejce jest Ruch Chorzów. W przypadku podopiecznych Dawida Szulczka szansa ta wynosi 69,9 procenta. Oznacza to, że wygrana w barażach rozstrzygnie się pomiędzy Miedzią Legnica a Wisłą Kraków. Jak wylicza BETSiE, zarówno Wisła, jak i Miedź mają 71,6 procenta szans na wygranie baraży i awans w ten sposób do PKO Ekstraklasy.

Klub Mistrzostwo Top 2 Baraże Top 6 Termalica B-B. 59.8% 86.3% 13.5% 99.8% Arka Gdynia 30.3% 69.2% 29.9% 99.1% Miedź Legnica 3.9% 16.1% 71.6% 87.8% Ruch Chorzów 2.4% 11.1% 69.9% 81.0% Wisła Kraków 2.9% 12.8% 71.6% 84.4% Wisła Płock 0.5% 2.9% 51.7% 54.5% Górnik Łęczna 0.1% 0.9% 29.9% 30.8% ŁKS Łódź 0.0% 0.4% 25.3% 25.7% Stal Rzeszów 0.0% 0.2% 19.3% 19.5% Polonia Warszawa 0.0% 0.1% 13.3% 13.5% Znicz Pruszków 0.0% 0.0% 2.8% 2.8% GKS Tychy 0.0% 0.0% 0.9% 0.9% Warta Poznań 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% Odra Opole 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Kotwica Kołobrzeg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Chrobry Głogów 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Stal Stalowa Wola 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Pogoń Siedlce 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Jak działają prognozy superkomputera BETSiE?

BETSiE przy analizie pod uwagę bierze szereg różnych czynników, które wpływają na szanse danego zespołu na zajęcie określonego miejsca. Przede wszystkim analizuje poszczególne mecze, a więc gole stracone i strzelone oraz bardziej wnikliwe statystyki, jak liczba strzałów, liczba strzałów rywala oraz xG. To jednak nie jedyne informacje, które superkomputer przetwarza w celu przeprowadzenia analizy. Analizuje on bowiem także m.in. dane z serwisu “Transfermarkt” na temat wartości drużyn i poszczególnych zawodników. To wszystko pozwala osiągnąć najbardziej prawdopodobny końcowy wynik.