fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła wystartowała znakomicie. Superkomputer wyliczył jej szanse na awans

Wisła Kraków spędza czwarty kolejny sezon na zapleczu Ekstraklasy. Co roku zapowiada walkę o awans, która ostatecznie kończy się porażką. Jak będzie tym razem? Trzeba przyznać, że zespół Mariusza Jopa wystartował wyśmienicie, bowiem po czterech kolejkach ma w dorobku komplet punktów. Nie były to przypadkowe wygrane – Biała Gwiazda rozbiła Stal Mielec (4-0) oraz ŁKS Łódź (5-0), a także ograła GKS Tychy (4-3) i Pogoń Grodzisk Mazowiecki (3-2). W tym gronie znajduje się przynajmniej dwóch innych kandydatów do walki o awans.

Superkomputer BETSiE na bieżąco analizuje sytuację w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Przed startem sezonu Wisła Kraków według prognoz była dopiero trzecim głównym kandydatem do zajęcia pierwszego miejsca. Obecnie jest zdecydowanym faworytem, a jej szanse określono na aż 69,7%. Ponadto, analiza wskazuje niemal 90% szans na TOP 2, czyli bezpośredni awans do Ekstraklasy.

Za plecami Wisły znajduje się Śląsk Wrocław, który ma już na koncie dwa potknięcia. Jego szanse na mistrzostwo pierwszej ligi określono na 19,3%. Wisła oraz Śląsk to dwaj wyraźni faworyci do bezpośredniego awansu.

Główni faworyci do bezpośredniego awansu do Ekstraklasy wg BETSiE

Klub Mistrzostwo TOP 2 Wisła Kraków 69,7% 89,9% Śląsk Wrocław 19,3% 58,3% ŁKS Łódź 6,5% 27,1% Polonia Warszawa 3,3% 15,1% GKS Tychy 0,5% 3,3% Wieczysta Kraków 0,4% 2,9%

Wisła i Śląsk z bezpośrednim awansem. Kto w barażach?

Po czterech kolejkach Wisła ma w dorobku 12 punktów, a superkomputer BETSiE sugeruje, że na koniec sezonu będzie mieć ich minimum 71. To zdecydowanie wystarczy do zajęcia pierwszego miejsca w tabeli i wywalczenia awansu do Ekstraklasy. Jak to wygląda na niższych lokatach? Do baraży powinna dostać się Wieczysta Kraków, która na dzisiaj zajmuje drugą pozycję i ma na koncie aż dziesięć oczek. Jej gra jednak nie przekonuje, a biorąc pod uwagę fakt, że jest beniaminkiem, przewidywany jest spadek formy i raptem szóste miejsce na koniec sezonu zasadniczego.

W barażach o awans do Ekstraklasy powinny znaleźć się również takie zespoły, jak ŁKS Łódź, Polonia Warszawa czy GKS Tychy. Miejsce w TOP 2 ma zapewnić dorobek w postaci 64 punktów.

Miejsca 1-8 Betclic 1. Ligi 2025/26 wg prognozy BETSiE

Pozycja Klub Punkty 1 Wisła Kraków 71.5 2 Śląsk Wrocław 64.3 3 ŁKS Łódź 59.5 4 Polonia Warszawa 56.6 5 GKS Tychy 50.4 6 Wieczysta Kraków 50.2 7 Stal Rzeszów 46.6 8 Stal Mielec 45.4

W ten weekend Śląsk Wrocław zmierzy się na wyjeździe z Odrą Opole, zaś bezpośredni mecz Wieczystej Kraków z Wisłą Kraków został przełożony na inny termin.