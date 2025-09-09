Wisła Kraków w tej kampanii przyciąga tłumy kibiców na swój stadion. Tymczasem na temat areny przy ulicy Reymonta w audycji "Trzecia Strona Błoń" głos zabrał prezes klubu.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Jarosław Królewski o stadionie Wisły Kraków

Wisła Kraków aktualnie rozgrywa swoje spotkania w roli gospodarza na stadionie im. Henryka Reymana. Niedawno w Kanale Sportowym prezes 13-krotnego mistrza Polski podzielił się konkretną opinią na temat areny Białej Gwiazdy, sugerując, że ta powinna zostać zburzona i wybudowana nowa. Wątek został kontynuowany w audycji magazynu sportowego „Trzecia Strona Błoń”, zapowiedzianej w „Gazecie Krakowskiej”.

– Kraków jest dzisiaj blisko milionowym miastem i jeśli porównać je do Liverpoolu czy Manchesteru, to pewnie dwa razy większym. To miasto zasługuje na większy, w pełni nowoczesny stadion i mam nadzieję, że wcześniej czy później się go po prostu doczeka – stwierdził Jarosław Królewski cytowany przez Bartosza Karcza w materiale.

Aktualny stadion klubu z Krakowa był budowany w latach 2004–2012. Koszt inwestycji wyniósł mniej więcej 600 milionów złotych. Obecnie pojemność areny wynosi 33 130 miejsc.

Tymczasem już w najbliższą sobotę o godzinie 19:30 podopieczni Mariusza Jopa rozegrają kolejne spotkanie w Betclic 1. Lidze w tym sezonie. W roli gospodarza zmierzą się z Odrą Opole, chcąc odnieść siódme zwycięstwo w tej kampanii i umocnić się na pozycji lidera na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Wisła aktualnie ma 18 punktów, wyprzedzając o cztery oczka drugą Wieczystą.

