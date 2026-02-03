Wisła Kraków to jedna z tych ekip w polskiej piłce, która rocznie wydaje najwięcej na stadion. Tymczasem stanowisko w tej sprawie wyraził prezes klubu na platformie X.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Jarosław Królewski o rocznych opłatach za stadion

Wisła Kraków to klub, który ponosi najwyższe opłaty stadionowe w Polsce. Rocznie jest to suma na poziomie 4 713 360 zł, o czym informował Karol Michalak na platformie X. W poście użytkownika pojawiły się również dane dotyczące innych klubów. Do tych informacji w mediach społecznościowych odniósł się także prezes Białej Gwiazdy.

„PZPN powinien jak najszybciej wprowadzić obowiązek pełnego raportowania w formacie open data pomocy publicznej – analogicznie do transparentności, jaka dziś obowiązuje np. przy ujawnianiu prowizji agentów” – napisał Jarosław Królewski na platformie X.

„Poniższe liczby dotyczą wyłącznie kosztów stadionowych. 4-5 mln zł rocznie to w praktyce równowartość utrzymania czterech zawodników zarabiających po 100 tys. zł miesięcznie. A przecież mówimy też o przypadkach wsparcia rzędu 30 mln zł, jak we Wrocławiu” – zaznaczył prezes Wisły.

PZPN powinien jak najszybciej wprowadzić obowiązek pełnego raportowania w formacie open data pomocy publicznej – analogicznie do transparentności, jaka dziś obowiązuje np. przy ujawnianiu prowizji agentów.



Poniższe liczby dotyczą wyłącznie kosztów stadionowych. 4–5 mln zł… https://t.co/xWOCmBi73K — Jarosław Królewski (@jarokrolewski) February 3, 2026

„Przy takiej skali finansowania każdy uczestnik grupy Football Manager w Polsce byłby w stanie ‘zbudować wynik’ i zarządzać drużyną” – przekonywał Królewski.

„Nieprzejrzyste i niejednoznaczne dotowanie klubów to – zaraz po korupcji – jeden z największych problemów polskiej piłki. Taki system wypacza konkurencję, niszczy zaufanie i skutecznie zniechęca prywatnych sponsorów oraz inwestorów” – podsumował w swoim stylu przedstawiciel klubu z Krakowa.

Wisła natomiast już w piątek rozegra pierwsze oficjalne spotkanie w 2026 roku w Betclic 1. Lidze. Zmierzy się w roli gospodarza z GKS-em Tychy. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:30.