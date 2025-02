fot. PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wojciech Kwiecień może bardziej zaangażować się w Wisłę Kraków

Jarosław Królewski rozgrzał media społecznościowe 5 lutego, gdy opublikował na platformie X post, w którym poinformował, że prowadził rozmowy z Wojciechem Kwietniem. Natychmiast pojawiły się spekulacje o tym, że aktualny właściciel Wieczystej Kraków może bardziej zaangażować się w działalność krakowskiej Wisły. Na ten temat w audycji “Studio Reymonta” na kanale Goal.pl głos zabrał dziennikarz Bartosz Karcz z “Gazety Krakowskiej”.

– Nie zaskakuje mnie to, że Jarosław Królewski spotka się z Wojciechem Kwietniem, bo po prostu się lubią. Spotykają się regularnie. Samo spotkanie w jednym z krakowskich lokali jeszcze o niczym nie świadczy. Gdy jednak Jarosław Królewski opublikował posta, jakiego opublikował, to zacząłem podpytywać w temacie – mówił krakowski żurnalista w rozmowie z Marcinem Ryszką.

Wisła Kraków – sezon 2024/2025

– Uzyskałem informacje, że coś poważnego może się zrodzić. Trzeba jednak zaznaczyć, że Wojciech Kwiecień już kilka razy zaliczał podchody do Wisły Kraków, ale za każdym razem coś stawało na przeszkodzie, że finalnie do klubu nie wszedł. Tym razem może być inaczej, bo po spotkaniu miał miejsce dalszy ciąg rozmów. Podchodziłbym jednak do tego na spokojnie – kontynuował Karcz.

– Jakąś wstępną formułę, jak to może wyglądać, wypracowano. Czy tak się stanie? Trudno powiedzieć. Nie jestem Wojciechem Kwietniem. Nie stanie się to jednak na pewno w najbliższych dniach. Powód. Logistyka. Jarosław Królewski wybrał się do Francji, gdzie jest zaangażowany w działania swojej firmy. Wojciech Kwiecień wybiera się natomiast do Turcji, gdzie będzie na zgrupowaniu Wieczystej, której jest właścicielem – rzekł dziennikarz.

– Wiem natomiast na 100 procent, że Wojciech Kwiecień nie mówi NIE. Jest zainteresowany poważnymi rozmowa w sprawie większego zaangażowania w Wisłę – mówił Karcz.

Tymczasem już w najbliższą sobotę Biała Gwiazda wraca do ligowego grania. W spotkaniu Betclic 1. Ligi piłkarze Wisły zmierzą się ze Zniczem Pruszków. Spotkanie zacznie się o godzinie 17:00.