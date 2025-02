Wisła Kraków zmieni właściciela? Królewski ujawnił, jak wygląda sytuacja

PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Rozmowy z Wojciechem Kwietniem na temat Wisły Kraków zawieszone

Wisła Kraków ma w planach awans do PKO BP Ekstraklasy. Na ten moment Biała Gwiazda zajmuje siódme miejsce w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. W sobotę przegrała ze Zniczem Pruszków (0:1) przy Reymonta. W ostatnim czasie pojawiły się informacje dotyczące możliwego większego zaangażowania Wojciecha Kwietnia w sprawy Wisły Kraków. Jarosław Królewski potwierdził, że takie rozmowy zostały rozpoczęte.

Prezes Wisły w rozmowie z portalem LoveKraków.pl stwierdził, że teraz temat został zawieszony, ponieważ Kwiecień przebywa w Turcji, a on sam dopiero wrócił z podróży. Mimo to, szef Białej Gwiazdy podkreślił, że współpraca nadal jest na stole.

– Wejście w piłkę nożną to nie jest związek na rok czy coś w tym stylu, więc trzeba myśleć dużo szerzej. To jest bardzo odpowiedzialne, bo dotyczy całej społeczności i nie jest łatwo oddać część życia klubowi sportowemu. Prywatnie uważam, że Wojtek (Kwiecień przyp. red.) ma bardzo dobre przemyślenia na temat piłki nożnej i tego, co można zrobić w Krakowie – stwierdził Królewski.

Dodał również, że z Kwietniem łączą ich wspólne wizje dotyczące przyszłości Wisły. – Natomiast ja bym na ten moment „zaparkował” ten temat na chwilę. Niech to się toczy w tle i zakończy pozytywnie. Jeśli się nie skończy pozytywnie, to trzeba też szukać innych rozwiązań, żeby Wisła mogła się wydostać z I ligi, bo to nie jest miejsce dla nas – zaznaczył.