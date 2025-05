Królewski zwrócił się do kibiców Wisły. Bierze na siebie odpowiedzialność

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła znów zawiodła kibiców. Królewski przemówił

Wisła Kraków zakończyła sezon zasadniczy na czwartym miejscu w tabeli, dlatego o awans do Ekstraklasy mogła ubiegać się w barażach. W czwartek do Krakowa przyjechała Miedź Legnica, która w tej kampanii nie zaznała jeszcze goryczy porażki w rywalizacji z Białą Gwiazdą.

Od pierwszych minut gospodarze dominowali, ale nie byli w stanie objąć prowadzenia. Zrobiła to z kolei Miedź, a dokładnie Michael Kostka, który w 36. minucie posłał znakomite uderzenie z dystansu, pokonując Kamila Brodę.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Wisła do samego końca dążyła do wyrównania, natomiast Miedź dzielnie się broniła i zdołała zachować czyste konto. Ostatni gwizdek arbitra przekreślił marzenia piłkarzy oraz kibiców krakowskiego klubu o awansie do Ekstraklasy. Na Wisłę czeka czwarty sezon w pierwszej lidze.

Po meczu prezes Jarosław Królewski porozmawiał na najważniejsze tematy, w tym przyszłość trenera oraz kluczowych piłkarzy. Zwrócił się także do kibiców Wisły, przepraszając oraz dziękując za wsparcie.

„Przepraszam Was serdecznie i jednocześnie dziękuję za Wasze niesamowite wsparcie przez cały sezon. Nie sprostaliśmy zadaniu. Zrobiłem co w mojej mocy – lecz to było widocznie zdecydowanie za mało – pełna odpowiedzialność za wynik jest na moich barkach. Niezależnie od tego, trudno obudzić we mnie uczucia zwątpienia. Mam na tyle siły, żeby pracować dalej lub/i umożliwić tą pracę innym. To był trudny sezon – ale zostawił nam w sercach sporo emocji i wyjątkowych momentów, które scementują nas na przyszłość.” – przekazał Królewski, zwracając się do kibicowskiej społeczności.