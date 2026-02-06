Wisła wykonała kolejny krok. Kuziemka z dwoma golami [WIDEO]

Wisła Kraków udanie zaczęła granie w Betclic 1. Lidze w 2026 roku. Drużyna prowadzona przez Mariusza Jopa odniosła 14. zwycięstwo w sezonie, pokonując GKS Tychy (3:1).

Wisła nie zwalnia tempa. Łukasz Piszczek wciąż bez wygranej w GKS-ie

Wisła Kraków do potyczki z GKS-em Tychy przystępowała, chcąc kontynuować swój marsz do PKO BP Ekstraklasy. Co prawda jesienią Biała Gwiazda wypracowała sobie nad trzecią Pogonią Grodzisk Mazowiecki łącznie 10 punktów przewagi. Niemniej nikt w klubie z Krakowa nie zamierzał lekceważyć swojego przeciwnika. Tym bardziej że ekipa Łukasza Piszczka miała plan, aby od pierwszego spotkania w 2026 roku walczyć o utrzymanie.

Pierwsza groźna sytuacja miała miejsce już w 11. minucie. Wówczas na odważne uderzenie sprzed pola karnego pozwolił sobie Maciej Kuziemka. Strzał z prawej nogi ofensywnego piłkarza 13-krotnych mistrzów Polski był jednak niecelny i kibice przyjęli to jękiem zawodu. Chociaż młody piłkarz tym zagraniem pokazał apetyt na poprawienie swojego bilansu strzeleckiego.

Odpowiedź ze strony gości miała natomiast miejsce w 18. minucie. Po kuriozalnym błędzie bramkarza Patryka Letkiewicza, który w trudnym położeniu postawił Marca Carbo, sytuację wykorzystał Bartłomiej Barański. Wypożyczony do GKS-u z Lecha Poznań piłkarz zamienił na gola ospałość rywali i podcinką skierował piłkę do siatki, dając Tyszanom prowadzenie.

Tyszanie wykorzystują błąd i prowadzą! #WISTYC 0:1 🔥







Tymczasem pod koniec drugiego kwadransa rywalizacji ze świetnej strony pokazali się Kuziemka i Frederico Duarte. Pierwszy był egzekutorem, drugi asystentem, popisując się celnymi centrami, po których młodzieżowy reprezentant Polski zdobył dwie bramki głową, kolejno w 28. i 30. minucie. Finalnie do końca pierwszej połowy rezultat już się nie zmienił.

W drugiej osłonie ekipa Mariusza Jopa kropkę nad „i” postawiła w 72. minucie. W roli głównej wystąpił Wiktor Biedrzycki. Defensor gospodarzy wykorzystał podanie od Juliusa Ertlhalera i Jakub Mądrzyk musiał kolejny raz wyciągać piłkę z siatki.

Trzy do jednego! @WislaKrakowSA powiększa prowadzenie! 👏







Karkowski zespół w piątkowy wieczór odniósł swoje 14. zwycięstwo w tej kampanii, mogąc pochwalić się obecnie bilansem 46 oczek na koncie. Z kolei trzynastą porażkę w sezonie zaliczył GKS. W następnej kolejce Wisłą zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Z kolei Tyszan czeka batalia z Odrą Opole.

Wisła Kraków – GKS Tychy 3:1 (2:1)

0:1 Bartłomiej Barański 18′

1:1 Maciej Kuziemka 28′

2:1 Maciej Kuziemka 30′

3:1 Wiktor Biedrzycki 72′

