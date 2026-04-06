Wisła Kraków dostała szybki kubeł wody. Odpowiedź była jednak fenomenalna [WIDEO]

Wisła Kraków dobrze rozpoczęła spotkanie z Górnikiem Łęczna, ale w 11. minucie spotkania goście wykorzystali karygodne zachowanie defensywny Białej Gwiazdy. Kilka chwil później jednak odpowiedź była najpiękniejsza z możliwych.

Piękny gol Frederico Duarte

Wisła Kraków podejmuje dzisiaj przed własną publicznością zespół Górnika Łęczna. Starcie to od samego początku zapowiadało się bardzo ciekawie, a to m.in. ze względu na fakt, że w ostatnim czasie Biała Gwiazda jest w słabszej formie, zaś Łęcznianie nabrali wiatru w żagle. To się dość szybko potwierdziło w poniedziałkowej rywalizacji.

Gospodarze, choć dobrze weszli w pierwsze minuty rywalizacji, szybko stracili bramkę. Właściwie trzeba powiedzieć, że do dziesiątej minuty rywalizacji Biała Gwiazda grała na połowie gości, ale wówczas, po kolejnym nieskutecznym ataku z kontratakiem ruszyli piłkarze Górnika Łęczna. A piłkę do siatki w 11. minucie skierował Branislav Spacil. Świetnie wykorzystali oni bowiem fatalne defensywne ustawienie Wiślaków i błąd w fazie przejściowej.

Na wyrównanie trzeba było poczekać jednak raptem parę minut. W 20. minucie rywalizacji przy Reymonta było już 1:1, a to za sprawą Frederico Duarte, który świetnym, kapitalnym strzałem z około 30 metrów pokonał bramkarza Górnika. Trzeba przyznać, że od początku obie strony mocno ofensywnie nastawiły się do gry w tę wczesną poniedziałkową porę.

