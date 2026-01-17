fot. Pressfocus Na zdjęciu: Maciej Kuziemka i Filip Baniowski

Wisła z sukcesem w rozmowach. Baniowski dołączy do zespołu

Wisła Kraków od kilku dni przebywa na obozie przygotowawczym w Turcji. Ma za sobą jeden mecz kontrolny, który zakończył się remisem 1-1. Do zespołu dołączył już Jordi Sanchez, który podpisał z nią umowę do końca sezonu. To prawdopodobnie jedyny zimowy transfer lidera pierwszej ligi, natomiast bardzo wyczekiwany. Mariusz Jop o potrzebie pozyskania nowego napastnika mówił już od miesięcy.

Wkrótce grupa piłkarzy przebywająca w Belek może powiększyć się o jedno nazwisko. Nastąpił przełom w sprawie Filipa Baniowskiego, który jeszcze do niedawna był bliski opuszczenia Wisły. Jako pierwsi poinformowaliśmy, że strony znacząco się zbliżyły i najprawdopodobniej będą kontynuować współpracę.

Te wieści potwierdza Michał Knura. Wisła porozumiała się z Baniowskim i przygotowała umowę, która w ciągu najbliższych dni powinna zostać podpisana. Młody skrzydłowy dołączy również do pierwszej drużyny i spędzi z nią część przygotowań w Turcji.

Wisła doszła do porozumienia z Filipem Baniowskim w sprawie nowego kontraktu (o czym pierwszy pisał @UEFAComPiotrK). Umowa jest przygotowana, w najbliższych dniach ma zostać podpisana, a zawodnik dolecieć na drugą część zgrupowania w Turcji. — Michał Knura (@MichalKnura) January 17, 2026

Wisła wiąże duże nadzieje z utalentowanym Baniowskim. Jesienią przegrał rywalizację z Maciejem Kuziemką, ale i tak kilka razy pojawił się na boisku. Jest on związany z krakowskim klubem kontraktem do końca sezonu, stąd intensywne rozmowy w tej sprawie. To świetna wiadomość dla Białej Gwiazdy, która w ten sposób może zabezpieczyć ofensywę po kontuzji Marko Bozicia.