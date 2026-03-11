Wisła Kraków chce przełożyć ligowy mecz. Może mieć duże problemy

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Maciej Kuziemka i Angel Rodado

Wisła bez czołowych piłkarzy? Planuje przełożyć mecz z Górnikiem

Wisła Kraków pozostaje liderem pierwszej ligi, a w piątek rozegra domowe spotkanie z Miedzią Legnica. W tle toczy się sprawa niedoszłego meczu ze Śląskiem Wrocław, któremu przygląda się Polski Związek Piłki Nożnej. Białej Gwieździe grozi kara walkowera za zbojkotowanie hitowej rywalizacji. Jarosław Królewski zapowiada, że w przypadku takiego werdyktu złoży odwołanie.

We wtorek pojawił się terminarz 27. kolejki Betclic 1. Ligi. Wynika z niego, że domowy mecz Wisły Kraków z Górnikiem Łęczna odbędzie się w czwartek o godzinie 18. To data bardzo wątpliwa, bowiem 13-krotny mistrz Polski planuje przełożyć tę rywalizację, o czym informuje „Gazeta Krakowska”. Głównym powodem są potencjalne problemy kadrowe, związane z wyjazdami piłkarzy na młodzieżowe zgrupowania reprezentacji Polski.

Jakub Krzyżanowski oraz Patryk Letkiewicz zostali już powołani do kadry U-20, a Jerzy Brzęczek najprawdopodobniej do swojej drużyny powoła też Mariusza Kutwę, Macieja Kuziemkę i Kacpra Dudę. Cała trójka do tej pory mogła liczyć na względy selekcjonera reprezentacji do lat 21.

Jeśli tak się stanie, wiślacka młodzież wróci ze zgrupowania tuż przed planowanym meczem z Górnikiem Łęczna. Ich absencje wiązałyby się natomiast z potężnym bólem głowy Mariusza Jopa, gdyż w zasadzie każdy z nich odgrywa istotną rolę w drużynie z Krakowa.