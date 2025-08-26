Wisła i Wieczysta nie zagrają we wrześniu. Znany możliwy scenariusz

Wieczysta najpewniej nie zagra 6 września z Wisłą Kraków. Dziennikarz Bartosz Karcz z "Gazety Krakowskiej" w audycji "Trzecia Strona Błoń" przekazał, kiedy mecz może się odbyć.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wieczysta z Wisłą Kraków może zagrać w grudniu

Wieczysta i Wisła Kraków to obecnie dwie najlepsze ekipy w tabeli Betclic 1. Ligi. Liderem rozgrywek jest Biała Gwiazda, mająca na koncie 18 punktów. Żółto-czarni zgromadzili natomiast 14 oczek. Bezpośrednia potyczka między drużynami zapowiada się więc wyjątkowo emocjonująco.

Wiadomo już, że spotkanie zostało raz przełożone. Pierwotnie hit dwóch krakowskich zespołów miał odbyć się 15 sierpnia, lecz został przeniesiony na 6 września. Teraz – ze względu na powołania zawodników do młodzieżowych reprezentacji – obie strony wystąpiły z wnioskiem o kolejną zmianę terminu. Choć oficjalnego komunikatu jeszcze nie wydano, wszystko wskazuje na to, że władze rozgrywek przystaną na tę prośbę.

Pozostaje pytanie, kiedy derbowa potyczka mogłaby się odbyć. Według informacji przekazanych przez Bartosza Karcza w audycji „Trzecia Strona Błoń” na platformie YouTube, realnym scenariuszem jest rozegranie meczu w grudniu – tydzień po zakończeniu pierwszej części sezonu. Byłaby to powtórka z rozwiązania z minionego roku, gdy w podobnym terminie odbyło się spotkanie Wisły Kraków z Miedzią Legnica. Wspomniany mecz rozegrano 12 grudnia (czwartek) 2024 roku o godzinie 21:00.

Jeszcze nigdy w historii Biała Gwiazda nie mierzyła się z Żółto-czarnymi w oficjalnym spotkaniu o ligowe punkty. W tym sezonie dojdzie do pierwszych starć obu drużyn, a oba mecze odbędą się na stadionie im. Henryka Reymana.

