Wieczysta kontra Wisła. Znowu pojawiły się wątpliwości

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Spotkanie Wieczystej z Wisłą może znów zostać przełożone

Wisła Kraków i Wieczysta to obecnie dwie najlepsze ekipy w tabeli Betclic 1. Ligi. Zespoły miały zmierzyć się ze sobą w bezpośrednim starciu w najbliższy weekend, jednak mecz został przełożony na 6 września. Spotkanie ma się odbyć na stadionie im. Henryka Reymana, ale – jak informuje „Gazeta Krakowska” – nie jest to wcale takie pewne.

Pojedynek dwóch krakowskich drużyn na zapleczu PKO BP Ekstraklasy został oficjalnie przeniesiony z 15 sierpnia, ponieważ tego samego dnia po drugiej stronie Błoń odbędzie się mecz Cracovii z Widzewem Łódź. Ustalono, że hit Betclic 1. Ligi zostanie rozegrany zatem w trakcie przerwy reprezentacyjnej.

Tymczasem źródło cytuje słowa trenera Przemysława Cecherza, który w rozmowie z TVP Sport zasugerował, że spotkanie Wieczystej z Wisłą może zostać przełożone po raz kolejny.

– Ja chciałbym grać, bo to święto dla Wieczystej i Krakowa. Z drugiej strony wiadomo, jaki cel ma Wisła Kraków. Grają tam tacy piłkarze jak Kuziemka i Duda – wyjątkowo dobrzy, mogą liczyć na powołanie. Na niektóre rzeczy nie będę się denerwował, bo nie mam na nie wpływu – powiedział szkoleniowiec.

– Kwestia jest taka, ilu piłkarzy dostanie powołanie i czy Wisła, tracąc na przykład dwóch zawodników, będzie chciała zagrać. Wszystko jest w rękach trenera i działaczy Wisły – dodał Cecherz.

Biała Gwiazda kolejne spotkanie rozegra w środku przyszłego tygodnia, mierząc się ze Zniczem Pruszków. Następnie, 24 sierpnia, zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Na to starcie sprzedano już 24 tysiące biletów. W tym sezonie na stadionie 13-krotnych mistrzów Polski regularnie gromadzą się tłumy – na meczu z ŁKS-em pojawiło się 27 tysięcy widzów, a spotkanie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki obejrzało ponad 30 tysięcy kibiców.

Czytaj więcej: Lech traci jednego z liderów obrony. Klub potwierdził uraz