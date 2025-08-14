Lech traci jednego z liderów obrony. Klub potwierdził uraz

Lech Poznań zakończył rywalizację w eliminacjach Ligi Mistrzów. W meczu z Crveną zvezdą kontuzji nabawił się Robert Gumny. Szczegóły w tej sprawie przekazało biuro prasowe Kolejorza.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Robert Gumny wypadł z gry. Zawodnika czeka przerwa

Lech Poznań wciąż musi liczyć się z grą na kilku frontach. Obecnie mistrzowie Polski skupiają się na rywalizacji w eliminacjach Ligi Europy, a także w PKO BP Ekstraklasie i Pucharze Polski. W tych ostatnich rozgrywkach zaczną jednak zmagania dopiero od 1/16 finału w październiku.

Tymczasem w najbliższym czasie ekipa Nielsa Frederiksena nie będzie mogła korzystać z jednego ze swoich kluczowych zawodników. Z gry z powodu kontuzji wypadł obrońca, o czym poinformował klub z Poznania w mediach społecznościowych.

„Robert Gumny na początku meczu rewanżowego z Crveną zvezdą doznał kontuzji po niebezpiecznym wślizgu przeciwnika. Obrońca Kolejorza po powrocie do Poznania przeszedł badania, które wykazały uraz stawu skokowego. Przerwa w treningach potrwa od 4 do 6 tygodni” – czytamy w komunikacie opublikowanym na profilu Lecha na platformie X.

ℹ️ Robert Gumny na początku meczu rewanżowego z Crveną zvezdą doznał kontuzji po niebezpiecznym wślizgu przeciwnika. Obrońca Kolejorza po powrocie do Poznania przeszedł badania, które wykazały uraz stawu skokowego. Przerwa w treningach potrwa między 4 a 6 tygodni.



Robert, wracaj… pic.twitter.com/dLBkd5sOED — Lech Poznań (@LechPoznan) August 14, 2025

Już w najbliższy weekend poznański zespół spróbuje natomiast wrócić na zwycięski szlak po remisie z Crveną zvezdą (1:1). Wcześniej przegrał z tą drużyną dwoma golami (1:3). W obecnym sezonie Lech na swoim stadionie rozegrał w lidze tylko jedno spotkanie, pokonując Górnika Zabrze (2:1). Ogólnie w PKO BP Ekstraklasie powalczy o trzecie zwycięstwo w tej kampanii – wcześniej triumfował także nad Lechią Gdańsk (4:3).

