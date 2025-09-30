Kuziemka z Wisły nie boi się ryzyka. „Na boisku wyłączam kalkulacje”

Maciej Kuziemka wyrasta na jedną z kluczowych postaci Wisły Kraków. Po meczu z Polonią Bytom w rozmowie z Goal.pl mówił o sile drużyny, młodzieżowej kadrze i planach na rozwój.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Maciej Kuziemka

Młodość i przebojowość siłą Wisły Kraków

Wisła Kraków w trwającym sezonie opiera swoją siłę nie tylko na gwiazdach, takich jak Angel Rodado czy Frederico Duarte, ale także na młodych zawodnikach. Od startu rozgrywek kluczowymi postaciami w drużynie Mariusza Jopa są m.in. Jakub Krzyżanowski i Maciej Kuziemka. Ten drugi po starciu z Polonią Bytom nie ukrywał, że beniaminek zaprezentował się bardzo solidnie.

– Polonia postawiła wysoko poprzeczkę i był to wymagający mecz. Myślę jednak, że mimo to potrafiliśmy narzucić swoje tempo i dominować. Cieszy nas, że cierpliwość i styl gry przyniosły efekt w postaci tej jednej bramki – powiedział Kuziemka w rozmowie z Goal.pl.

Choć skrzydłowy Białej Gwiazdy ma dopiero 19 lat, to w Betclic 1. Lidze gra bez kompleksów. Zawodnik wyjaśnił, co ma na to wpływ.

– Staram się grać bez kalkulacji. Na boisku wyłączam myślenie o ryzyku. Gdy widzę okazję, idę w drybling, szukam podań i robię wszystko, żeby pomóc drużynie – zaznaczył piłkarz.

Kuziemka o spotkaniu z Wieczystą. „Skupiamy się na sobie”

W tym tygodniu Wisła zmierzy się jeszcze z Wieczystą i Ruchem Chorzów. Czy przygotowania do tych starć były wyjątkowe? Kuziemka odpowiedział jasno. – Do każdego meczu przygotowujemy się podobnie. Chcemy wykorzystywać swoje atuty. Teraz kluczowa będzie regeneracja, bo czekają nas wymagające spotkania w krótkim odstępie czasu.

Co prawda Wieczysta robi wrażenie na wielu obserwatorach. 19-latek podkreśla jednak, że w Wiśle liczy się przede wszystkim koncentracja na sobie.

– Skupiamy się na własnych atutach i tym, jak je wykorzystać, żeby wygrać. Chcemy zaskoczyć Wieczystą tym, co pokazujemy od początku sezonu, czyli kombinacyjną grą, wychodzeniem spod pressingu, dobrą grą 1 na 1 pod polem karnym rywala. Chcemy to robić na jak najwyższym poziomie – dodał Kuziemka.

Pomocnik został także powołany do młodzieżowej reprezentacji Polski. Jakie ma cele w niej? – Przede wszystkim chciałbym zadebiutować. Chcę grać odważnie, przebojowo i pokazywać to, co mam najlepsze – podkreślił zawodnik.

Kuziemka, wyceniany dzisiaj na 500 tysięcy euro, ma kontrakt z Wisłą ważny do czerwca 2027 roku. W tym sezonie rozegrał 11 spotkań, notując dwa gole i sześć asyst.

