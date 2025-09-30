Wieczysta – Wisła: Jop wskazał słabości i atuty rywala

Wisła Kraków już w czwartek zmierzy się w hicie Betclic 1. Ligi z Wieczystą. Na temat najbliższego rywala po meczu z Polonią Bytom kilka zdań wyraził trener Białej Gwiazdy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej

Mariusz Jop przed hitem z Wieczystą

Wisła Kraków w czwartek wieczorem rozegra pierwsze w historii derbowe starcie z Wieczystą. Spotkanie zapowiada się pasjonująco. Lider rozgrywek zagra bowiem z wiceliderem. Obie drużyny dzieli w tabeli Betclic 1. Ligi różnica czterech punktów. Na temat zbliżającego się meczu, przy okazji poniedziałkowej konferencji prasowej, głos zabrał szkoleniowiec Białej Gwiazdy.

– Wieczysta to przede wszystkim bardzo duża jakość indywidualna. To nieprzypadkowi piłkarze tam trafiają. Oczywiście po różnych przejściach, ale jakość mają. Widać to też po zmianach. Z ławki wchodzą zawodnicy, którzy utrzymują wysoki poziom – przekonywał Mariusz Jop.

– To zespół dużo groźniejszy w ofensywie niż w defensywie. Mają kilku piłkarzy, którzy nie lubią pracować w obronie, natomiast z piłką potrafią pokazać jakość. Wieczysta bardzo dobrze zagrała z Ruchem Chorzów, szczególnie w drugiej połowie. Z meczu trudnego potrafili wyrwać zwycięstwo i byli zespołem lepszym. Na pewno mają dużą siłę w ofensywie – zaznaczył trener Wisły.

13-krotni mistrzowie Polski przystąpią do czwartkowej rywalizacji, mogąc pochwalić się trzema wygranymi z rzędu. Wisła ostatnio pokonała kolejno: Górnika Łęczna (2:1), Odrę Bytom Odrzański (1:0) i Polonię Bytom (1:0). Starcie drużyny Jopa z ekipą Przemysława Cecherza odbędzie się na stadionie im. Henryka Reymana.

