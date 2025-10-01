Wieczysta gotowa na Wisłę. Cecherz wskazał największe zagrożenie

Wieczysta w czwartek zmierzy się w roli gospodarza na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana z Wisłą Kraków. Przed tym starciem o rywalu wypowiedział się Przemysław Cecherz.

Przemysław Cecherz o Wiśle Kraków

Wieczysta do potyczki z Wisłą Kraków podejdzie jako wicelider Betclic 1. Ligi. Beniaminek jednocześnie gra w tej kampanii bez kompleksów na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem przed tym spotkaniem ciekawymi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec Żółto-czarnych, zwracając uwagę między innymi na Angela Rodado.

– Oglądałem chyba wszystkie mecze Wisły. Na pewno widać jakość Rodado w ataku. Nie ma się co oszukiwać, to zawodnik, który z każdej pozycji może zdobyć bramkę, szybko podejmuje decyzje w polu karnym. Jakość jego dryblingu i utrzymywania piłki jest bardzo wysoka. Będziemy musieli sporo się napracować, żeby go zatrzymać – mówił Przemysław Cecherz w rozmowie z „Gazetą Krakowską”.

Szkoleniowiec beniaminka rozgrywek dał jednocześnie do zrozumienia, że w starciu z Białą Gwiazdą jego drużyna może zagrać lepiej niż z Ruchem Chorzów.

– Jesteśmy zespołem, który bardzo dobrze radzi sobie w defensywie, traci mało bramek. Gramy też ofensywnie i strzelamy dużo goli. Mamy jakościowych zawodników, a u nas liczba meczów i czas, jaki spędzają ze sobą piłkarze, zadziała na naszą korzyść. Wierzę, że mecz z Wisłą będzie jeszcze lepszy niż z Ruchem – powiedział trener Wieczystej.

Czwartkowe zaległe starcie w ramach piątej kolejki zacznie się o godzinie 19:00. Drużyna dowodzona przez Cecherza powalczy o siódme zwycięstwo w tym sezonie.

