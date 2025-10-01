Stadion Wisły Kraków z nową nazwą? Są dwie konkretne oferty

19:21, 1. października 2025 20:36, 1. października 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Gazeta Krakowska

Wisła Kraków niewykluczone, że wkrótce będzie rozgrywać swoje spotkania na stadionie ze sponsorem tytularnym. Informacje na ten temat przekazała "Gazeta Krakowska".

Stadion Wisły Kraków
fot. PressFocus Na zdjęciu: Stadion Wisły Kraków

Stadion Wisły Kraków może mieć sponsora tytularnego

Wisła Kraków obecnie rywalizuje o awans do PKO BP Ekstraklasy, będąc liderem Betclic 1. Ligi. W czwartek wieczorem zmierzy się w zaległym spotkaniu piątej kolejki z Wieczystą Kraków. Na trybunach areny im. Henryka Reymana spodziewanych jest ponad 30 tysięcy widzów. Tymczasem ciekawą wiadomość na temat przyszłości obiektu Białej Gwiazdy ujawniła „Gazeta Krakowska”.

Według źródła, w konkursie na sponsora Stadionu Miejskiego wpłynęły dwie oferty. Zgłosiły je firmy Szubryt i Synerise. Pierwsza z nich w przeszłości wspierała już klub z Krakowa, natomiast właścicielem drugiej jest Jarosław Królewski, będący obecnie większościowym właścicielem Wisły.

W przypadku pozyskania sponsora tytularnego stadionu mówi się o wsparciu finansowym na poziomie 1–1,5 mln zł rocznie. Kwota ta jest adekwatna do obiektu o pojemności takiej, jak stadion przy ulicy Reymonta.

W obecnym sezonie Wisła trzykrotnie zgromadziła na trybunach ponad 30 tysięcy kibiców podczas meczów domowych. Wszystko wskazuje na to, że także podczas derbowej potyczki z Wieczystą frekwencja będzie bardzo wysoka. Początek czwartkowego spotkania zaplanowano na godzinę 19:00. Analitycy bukmacherscy stawiają Białą Gwiazdę w roli faworyta. To będzie pierwsze w historii starcie między zespołami o ligowe punkty.

