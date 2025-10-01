Stadion Wisły Kraków z nową nazwą? Są dwie konkretne oferty

Wisła Kraków niewykluczone, że wkrótce będzie rozgrywać swoje spotkania na stadionie ze sponsorem tytularnym. Informacje na ten temat przekazała "Gazeta Krakowska".

fot. PressFocus Na zdjęciu: Stadion Wisły Kraków

Stadion Wisły Kraków może mieć sponsora tytularnego

Wisła Kraków obecnie rywalizuje o awans do PKO BP Ekstraklasy, będąc liderem Betclic 1. Ligi. W czwartek wieczorem zmierzy się w zaległym spotkaniu piątej kolejki z Wieczystą Kraków. Na trybunach areny im. Henryka Reymana spodziewanych jest ponad 30 tysięcy widzów. Tymczasem ciekawą wiadomość na temat przyszłości obiektu Białej Gwiazdy ujawniła „Gazeta Krakowska”.

Według źródła, w konkursie na sponsora Stadionu Miejskiego wpłynęły dwie oferty. Zgłosiły je firmy Szubryt i Synerise. Pierwsza z nich w przeszłości wspierała już klub z Krakowa, natomiast właścicielem drugiej jest Jarosław Królewski, będący obecnie większościowym właścicielem Wisły.

W przypadku pozyskania sponsora tytularnego stadionu mówi się o wsparciu finansowym na poziomie 1–1,5 mln zł rocznie. Kwota ta jest adekwatna do obiektu o pojemności takiej, jak stadion przy ulicy Reymonta.

W obecnym sezonie Wisła trzykrotnie zgromadziła na trybunach ponad 30 tysięcy kibiców podczas meczów domowych. Wszystko wskazuje na to, że także podczas derbowej potyczki z Wieczystą frekwencja będzie bardzo wysoka. Początek czwartkowego spotkania zaplanowano na godzinę 19:00. Analitycy bukmacherscy stawiają Białą Gwiazdę w roli faworyta. To będzie pierwsze w historii starcie między zespołami o ligowe punkty.

