Wieczysta – Ruch z wyjątkową oprawą. Fani już szykują się na hit

Ruch Chorzów w niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Wieczystą. Niebieskich na ArcelorMittal Park wspierać będzie konkretna liczba kibiców, o czym poinformował "Dziennik Zachodni".

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów może liczyć na wsparcie kibiców w Sosnowcu

Ruch Chorzów w środku tygodnia skompromitował się w STS Pucharze Polski, przegrywając na wyjeździe z Avią Świdnik (1:3). Niebiescy mają jednak plan, aby wrócić na zwycięski szlak w niedzielnym starciu Betclic 1. Ligi. Tymczasem ciekawą informacją podzielił się „Dziennik Zachodni”.

Źródło przekazało, że ekipę z Chorzowa wspierać ma ponad 800 fanów Ruchu. W materiale dziennikarza Jacka Sroki można przeczytać, że przedstawiciele śląskiego klubu wyrazili zapotrzebowanie na większą liczbę wejściówek, ale z powodu braku porozumienia w tej sprawie z Zagłębiem Sosnowiec, będącym gospodarzem areny, finalnie stanęło na 850 biletach dla kibiców 14-krotnego mistrza Polski.

W każdym razie po raz pierwszy w tej kampanii można spodziewać się frekwencji na poziomie blisko 2,5 tysiąca widzów na meczu z udziałem Wieczystej. Jak dotąd największa publika na spotkaniu krakowskiej ekipy na ArcelorMittal Park pojawiła się przy okazji potyczki beniaminka z Pogonią Siedlce – wówczas na trybunach było 1041 widzów.

Niedzielne starcie rozpocznie się o godzinie 14:30. Będzie to pierwsza w historii ligowa potyczka o punkty między Wieczystą a Ruchem. W tabeli oba zespoły dzieli różnica dwóch oczek – krakowska drużyna zajmuje czwarte miejsce, a tuż za nią, na piątej pozycji, plasują się Niebiescy.

Czytaj więcej: Cecherz o Ruchu i kontuzjach gwiazd Wieczystej. Szczere wyznanie