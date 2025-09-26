Cecherz o Ruchu i kontuzjach gwiazd Wieczystej. Szczere wyznanie

Wieczysta w niedzielę zmierzy się w hicie Betclic 1. Ligi z Ruchem Chorzów. Trener ekipy z Krakowa w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" scharakteryzował Niebieskich.

Przemysław Cecherz o Ruchu Chorzów

Wieczysta w tej kampanii nie ukrywa swoich ambicji związanych z walką o awans do PKO BP Ekstraklasy. Aktualnie plasuje się na czwartej pozycji w tabeli Betclic 1. Ligi, mając przed sobą kluczowe starcia z Ruchem Chorzów i Wisłą Kraków. O pierwszej z ekip trener beniaminka wypowiedział się w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

– To, co charakteryzuje Ruch pod wodzą trenera Waldemara Fornalika, to bardzo dobra organizacja gry w defensywie i doskonałe przygotowanie fizyczne. Ruch bardzo mądrze biega. Dlatego grając przeciwko tej drużynie, trudno jest stworzyć sobie klarowne sytuacje. To już nie ten Ruch z początku sezonu. W ustawieniu 4-3-3 zawodnicy grają bardzo blisko siebie, jest to zespół bardzo groźny. W meczu z Chrobrym indywidualnie zabłysnął Piotr Ceglarz. Zawodnik doświadczony, który w trudnych momentach potrafi wziąć na siebie ciężar gry, wykonać rzut karny lub wolny – zaznaczył Przemysław Cecherz w rozmowie z Krzysztofem Kawą.

Ostatnio z powodu kontuzji nie mogą grać Carlitos i Chuma. Na temat ich sytuacji także wypowiedział się szkoleniowiec Wieczystej.

– Carlitos miał naderwanie mięśnia łydki, już trenuje indywidualnie. Po konsultacji z lekarzem dowiemy się, czy możemy go wprowadzać do lekkiego treningu z piłką, ale nie będziemy się spieszyć. On też jest starszym zawodnikiem, który wymaga cierpliwości. Z kolei Chuma ma lekkie naciągnięcie, to także zaszłość, on chyba najszybciej będzie gotowy do gry – wyjaśnił Cecherz.

Niedzielna potyczka Wieczystej z Ruchem zacznie się o godzinie 14:30. Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy w historii w oficjalnym spotkaniu.

