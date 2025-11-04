Wieczysta postawi na głośne nazwisko?! Były selekcjoner w grze o posadę

Wieczysta Kraków szuka nowego trenera, a na liście życzeń są dwa głośne nazwiska. Jedno z nich to Czesław Michniewicz. Drugim kandydatem jest Dan Petrescu - informuje Fakt.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Czesław Michniewicz w kręgu zainteresowań Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków w poniedziałek niespodziewanie ogłosiła, że kończy współpracę z obecnym trenerem. Gino Lettieri nie przepracował w klubie nawet pełnego miesiąca. Pracę stracił zaledwie po 24 dniach. Aktualnie trwają poszukiwania nowego szkoleniowca. Tymczasowo zespół przejął Rafał Jędrszczyk, który poprowadzi drużynę w następnym meczu ze Stalą Rzeszów.

W mediach przewija się mnóstwo nazwisk łączonych z pracą w krakowskim klubie. Wiadomo również, że nie każdy jest zainteresowany ofertę, propozycję odrzucił Robert Kolendowicz, o czym informował Mateusz Borek z Kanału Sportowego.

Zaskakujące doniesienia ws. potencjalnego trenera Wieczystej przekazał Sebastian Staszewski na łamach Faktu. Na liście życzeń znalazł się były selekcjoner reprezentacji Polski – Czesław Michniewicz. 55-latek ostatnio był łączony z pracą w Kazachstanie oraz w Chinach. Ostatecznie żaden z powyższych kierunków nie okazał się nowym miejscem zatrudnienia dla byłego opiekuna m.in. Legii Warszawa.

Trudno spodziewać się, aby Michniewicz zaakceptował potencjalną ofertę Wieczystej, aczkolwiek niczego nie wolno wykluczać. Na liście życzeń jest także jeszcze jedno głośne nazwisko, a mianowicie Dan Petrescu. Rumuński szkoleniowiec ma w swoim CV m.in. Wisłę Kraków, CFR Cluj, Dynamo Moskwa, Al-Arabi, Kayserispor, Al-Nasr czy Jeonbuk Hyundai.