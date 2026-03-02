Walka o Ekstraklasę nabiera tempa. Trzy gole w meczu Wieczysta – Polonia [WIDEO]

19:56, 2. marca 2026 20:58, 2. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Wieczysta Kraków w hicie 23. kolejki Betclic 1. Ligi uległa w roli gospodarza Polonii Warszawa (1:2). Decydujący gol o wyniku rywalizacj padł w 90. minucie za sprawą Nikity Vasina.

Wieczysta Kraków - Polonia Warszawa
fot. PressFocus Na zdjęciu: Wieczysta Kraków - Polonia Warszawa

Emocjonujący hit Betclic 1. Ligi. Wieczysta na deskach w 90. minucie

Wieczysta Kraków i Polonia Warszawa to ekipy, które liczą się w grze o awans do PKO BP Ekstraklasy. Przed startem rywalizacji obie drużyny miały na swoim koncie po 37 punktów. Stołeczna ekipa przystępowała do meczu, chcąc zmazać plamę z rundy jesiennej, gdy wysoko przegrała z beniaminkiem (1:6). Wieczysta do spotkania podchodziła po remisie w derbach z Wisłą Kraków (1:1). Z kolei Czarne Koszule w poprzedniej serii gier pokonały na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim miejscowy Ruch Chorzów (3:2).

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji drużyną stwarzającą sobie więcej sytuacji strzeleckich byli goście. W każdym razie zawodziła skuteczność pod bramką rywali. Już w trzeciej minucie Łukasz Zjawiński nie tylko mógł, ale powinien skierować piłkę do siatki w hicie Betclic 1. Ligi. Piłka jednak po jego próbie trafiła w poprzeczkę.

Kolejny raz najskuteczniejszy napastnik warszawian mógł zdobyć bramkę w 15. minucie. Tym razem po podaniu z boku boiska Zjawiński oddał strzał z mniej więcej pięciu metrów, ale chybił. Zespół prowadzony przez Kazimierza Moskala odpowiedział dopiero w 24. minucie. Wówczas okazję miał Lisandro Semedo, ale była to próba niecelna.

Po raz trzeci Czarne Koszule miały okazję na gola w pierwszej połowie w 34. minucie. Znów w roli głównej wystąpił snajper Polonii, który próbował strzelić gola głową. Znów jednak Zjawiński swojej szansy nie zamienił na bramkę i na przerwę finalnie oba zespoły udały się przy bezbramkowym remisie.

Polonia wiceliderem. Traci do Wisły dziewięć punktów

Tymczasem tuż po zmianie stron wyborną okazję do tego, aby ekipa z Krakowa objęła prowadzenie, miał Paulinho. Portugalczyk minął golkipera rywali i mając pustą bramkę przed sobą, oddał strzał, ale fatalnie spudłował. Z kolei w 52. minucie Warszawianie w końcu zdobyli bramkę. Trzynaste trafienie w tym sezonie zanotował Łukasz Zjawiński, który nie podłamał się niewykorzystanymi sytuacjami przed przerwą i w końcu skierował piłkę do siatki.

W ostatnich 20 minutach rywalizacji gospodarze dążyli za wszelką cenę do wyrównania, szukając ofiarnie trafienia na 1:1 i dopięli swego w 83. minucie za sprawą Petara Pusicia. Goście się z tym jednak nie pogodzi i zadali decydujący cios w 90. minucie za sporawą Nikty Vasiny i trzy oczka zainaksowałą Polonia. Tym samym Czarne Koszule są bez porażki od 10 spotkań, wskakując na drugie miejsce w tabeli. W następnej serii gier Polonia zagra z ŁKS-em u siebie. Wieczystą czeka natomiast potyczka z Górnikiem Łęczna.

Wieczysta Kraków – Polonia Warszawa 1:2 (0:0)
0:1 Łukasz Zjawiński 52′
1:1 Petar Pusić 83′
1:2 Nikita Vasin 90′

