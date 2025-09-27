Hit Betclic 1. Ligi na Reymonta. Znamy sędziego starcia Wisła – Polonia

Wisła Kraków w poniedziałek zmierzy się w hicie 11. kolejki Betclic 1. Ligi z Polonią Bytom. Spotkanie odbędzie się na stadionie im. Henryka Reymana. Znana jest obsada sędziów.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków – Polonia Bytom. Znana obsada sędziowska hitu 11. kolejki 1. Ligi

Wisła Kraków przystąpi do rywalizacji jako lider rozgrywek z dorobkiem 22 punktów. Polonia Bytom traci do niej tylko trzy oczka, dlatego starcie zapowiada się niezwykle ciekawie.

Poznaliśmy już obsadę sędziowską na ten mecz. Arbitrem głównym będzie Damian Sylwestrzak z Wrocławia. Na liniach pomagać mu będą Adam Karasewicz i Łukasz Siercha, arbitrem technicznym będzie Tomasz Wajda, a za system VAR odpowiadać będą Marcin Kochanek i Dawid Golis.

Sylwestrzak w tym sezonie prowadził już 11 spotkań, tym jedno w Lidze Mistrzów, jedno w Lidze Konferencji i sześć w PKO BP Ekstraklasie. 33-letni arbiter sędziował dotąd sześć meczów Wisły Kraków, z których Biała Gwiazda pięć przegrała, a jeden zremisowała. Ostatni raz prowadził spotkanie krakowian w listopadzie ubiegłego roku, które zakończyło się remisem ze Stalą Rzeszów (1:1). Z kolei meczu z udziałem Polonii Bytom jeszcze nie prowadził.

Wisła i Polonia o ligowe punkty zmierzą się po raz pierwszy od marca 2011 roku, kiedy padł remis (2:2). Ostatnie starcie tych drużyn miało miejsce w marcu 2023 roku.Wówczas w meczu kontrolnym lepsza okazała się Polonia (2:0).

Czytaj więcej: Rafał Górak podsumował trudny tydzień GieKSy. Tak ocenił remis w Płocku