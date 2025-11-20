Wieczysta Kraków znalazła nowego trenera. Decyzja może zaskoczyć

Wieczysta Kraków po zakończeniu współpracy z Gino Lettierim była w trakcie poszukiwania nowego trenera. Dziennikarz Mateusz Miga z TVPSport.pl ujawnił, kto finalnie przejmie stery.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Kazimierz Moskal zostanie trenerem Wieczystej

Wieczysta Kraków nie ukrywa, że w tej kampanii rywalizuje o awans do PKO BP Ekstraklasy. To główny cel beniaminka Betclic 1. Ligi. Ostatnio jednak, po zawirowaniach w sztabie szkoleniowym, cel nieco się oddalił. Wiadomo już, kto ma przywrócić balans w drużynie. Konkretną informację na platformie X przekazał dziennikarz Mateusz Miga z TVPSport.pl.

Źródło ujawniło, że nowym trenerem ekipy z Krakowa zostanie Kazimierz Moskal. Negocjacje mają być już na ostatniej prostej. Stanie się zatem to, czego wielu sobie życzyło. Niemniej nie wszystko było takie pewne. Podobne wieści nawet kilka chwil wcześniej na łamach internetowego wydania „Gazety Krakowskiej” przekazał bardzo dobrze poinformowany dziennikarz Bartosz Karcz, podkreślając, że na takim rozwiązaniu zyskałaby też Wisła Kraków. Wszak trener ma ważny kontrakt z Białą Gwiazdą, więc wiązać się Żółto-czarnymi, musiałby rozwiązać umowę 13-krotnym mistrzem Polski. Tym samym opuściłby listę płac tego klubu.

Można powiedzieć, że co się odwlecze, to nie uciecze… K. Moskal był jednym z kandydatów na trenera @wieczysta już po zwolnieniu P. Cecherza. Wtedy nie doszło do finalizacji, ale teraz, jeśli nic nie wywróci się na ostatniej prostej, przejmie zespółhttps://t.co/yYtaRyEKcb — Bartosz Karcz (@BartoszKarcz) November 20, 2025

W kontekście wyboru nowego trenera Wieczystej nie brakowało różnych spekulacji. Kandydatami do przejęcia krakowskiej drużyny mieli być Adam Nawałka czy Thomas Doll. Finalnie jednak wybór ma paść na byłego trenera Wisły Kraków czy ŁKS-u, który w swoim CV ma już awanse do elity.

Moskal od momentu rozstania się z Białą Gwiazdą pozostawał bez pracy. Miało to miejsce we wrześniu minionego roku. Wcześniej doświadczony szkoleniowiec prowadził też ŁKS, Zagłębie Sosnowiec, Sandecję Nowy Sącz, Pogoń Szczecin czy GKS Katowice.

Wieczysta to obecnie ósma ekipa w tabeli Betclic 1. Ligi, mająca na swoim koncie 23 oczka. Do lidera Wisły traci 15 punktów. W najbliższą sobotę zmierzy się w roli gościa z Chrobrym Głogów. Mecz odbędzie się o godzinie 19:30.

Czytaj więcej: Kibice pytają, prezes odpowiedział. Jasny komunikat w sprawie Pucharu Ekstraklasy