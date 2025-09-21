Wieczysta Kraków wydaje majątek. Ujawniono budżet na pensje

Wieczysta Kraków to z pewnością jeden z najbogatszych klubów w Polsce. Pierwszoligowiec ma budżet płacowy na poziomie trzech milionów złotych, o czym donosi "Gazeta Krakowska".

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Wieczysta Kraków

Wieczysta szokuje wydatkami na pensje piłkarzy

Wieczysta Kraków to od lat zespół, w który inwestowane są wielkie pieniądze. Właściciel klubu Wojciech Kwiecień przejął zespół, gdy ten był w niższych ligach i stopniowo, z roku na rok klub pnie się coraz wyżej. W tym momencie gracze Przemysława Cecherza są na dobrej drodze, aby zrobić ostatni, najważniejszy i jednocześnie najtrudniejszy krok, a więc awansować do PKO Ekstraklasy.

W tym sezonie Wieczysta uzbierała bowiem aż 17 punktów w ośmiu rozegranych meczach, a to przekłada się na 4. miejsce w ligowej tabeli. Nie ma się jednak co dziwić, klub spod Wawelu tego lata pozwolił sobie na wiele bardzo jakościowych transferów, a przecież zakusy były jeszcze większe. Niemniej nie może to zaskakiwać w kontekście doniesień „Gazety Krakowskiej”. Wynika z nich bowiem, że miesięczny budżet na pensje wynosi ponad trzy miliony złotych.

W barwach Wieczystej Kraków występuje chociażby Lucas Piazon, a więc były piłkarz Chelsea. W sporej kadrze zespołu są przecież także Michał Pazdan, Jacek Góralski oraz Carlitos, a więc gracze, którzy przez wiele lat grali na zdecydowanie wyższym poziomie.

