Wieczysta Kraków – Śląsk Wrocław to hitowe spotkanie w 18. kolejce Betclic 1 Ligi. Kibice zgromadzeni w Sosnowcu obejrzeli aż sześć goli.

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Lisandro Semedo

Wieczysta – Śląsk: cztery bramki do przerwy

Wieczysta Kraków w poprzedniej serii zmagań pokonała Chrobrego Głogów przełamała fatalną serię bez zwycięstwa, natomiast Śląsk Wrocław do niedzielnego starcia przystępował po trzech meczach bez wygranej. Wobec tych statystyk trudno było skaza faworyta hitowego pojedynku 18. kolejki Betclic 1 Ligi.

Gospodarze otworzyli wynik w 12. minucie za sprawą trafienia Macieja Gajosa, który skorzystał z podania Stefana Feiertaga. Pięć minut później krakowianie prowadzili już 2:0 – Lisandro Semedo nie pomylił się z 11. metra.

Wojskowi odpowiedzieli w 31. minucie. Gola kontaktowego strzelił Piotr Samiec-Talar. Już w doliczonym czasie gry pierwszej połowy wrocławianie doprowadzili do wyrównania. Bramkę na remis zdobył Luka Marjanac.

Tuż po zmianie stron Śląsk wyszedł na prowadzenie. Antoni Mikułko musiał sięgnąć do siatki po strzale Antoniego Klimka. Wieczysta nie dała za wygraną i w 63. minucie po raz trzeci pokonała Michała Szromnika. Z dubletu cieszył się Lisandro Semedo.

Mecz zakończył się remisem 3:3. Wieczysta z dorobkiem 27 punktów aktualnie zajmuje 7. miejsce, natomiast Śląsk zgromadził 29 oczek i plasuje się na 5. lokacie.

Wieczysta Kraków – Śląsk Wrocław 3:3 (2:2)

Gajos 12′, Semedo 17′, 63′ – Samiec-Talar 31′, Marjanac 45+4′, Klimek 49′