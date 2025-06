Wieczysta Kraków i Chojniczanka zagrają o awans. Czas na wielki finał

PressFocus Na zdjęciu: Michał Pazdan

Wieczysta walczy o spełnienie futbolowego snu

Wieczysta Kraków zmierzy się z Chojniczanką Chojnice w niedzielnym meczu o ogromną stawkę – awans do Betclic 1. Ligi. Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki już zapewniły sobie miejsce na zapleczu Ekstraklasy, a teraz czas na trzeci zespół, który do nich dołączy.

Wieczysta ma za sobą burzliwą rundę wiosenną. Po słabym początku z posadą trenera pożegnał się Sławomir Peszko, ale jego następca, Przemysław Cecherz, zdołał odbudować zespół i wyprowadzić z kryzysu. Krakowianie uchodzą za faworyta spotkania i otwarcie mówią o celu, jakim jest historyczny awans.

Chojniczanka jednak nie zamierza składać broni. Podopieczni Damiana Nowaka imponują formą w rundzie rewanżowej. Chluba Grodu Tura pozostaje niepokonana od jedenastu meczów i z pewnością nie przyjedzie do Krakowa w roli statystów. Zapowiada się emocjonujące widowisko z ogromnym ciężarem gatunkowym.

Zawzięci do końca

Piłkarze Wieczystej w miniony czwartek pokonali na własnym stadionie KKS Kalisz (3:1) w półfinale baraży. Choć gospodarze stracili gola już w czwartej minucie, to błyskawicznie odpowiedział Michał Pazdan. Chwilę później prowadzenie krakowianom dał Rafa Lopes, a rezultat spotkania ustalił Chuma w drugiej połowie. Wcześniej krakowianie ponieśli porażkę z Rekordem Bielsko-Biała (1:2), odnieśli zwycięstwo nad Olimpią Grudziądz (3:1) oraz zremisowali z Zagłębiem Sosnowiec (1:1) i Chojniczanką (1:1).

Chojniczanka również ma za sobą trudną przeprawę w barażach. W półfinale pokonała Świt Szczecin (5:)3, choć awans zapewniła sobie dopiero po trafieniu Marcela Stefaniaka w drugiej połowie. Wcześniej zespół Damiana Nowaka rozgromił Olimpię Grudziądz (4:1), a trzy wcześniejsze mecze ligowe zakończyły się remisami: z Zagłębiem Sosnowiec (2:2), Polonią Bytom (2:2) i Wieczystą Kraków (1:1).

Mecze drużyny Wieczysta Kraków Wieczysta Kraków 3 KKS 1925 Kalisz 1 Wieczysta Kraków 1 Rekord Bielsko-Biała 2 Olimpia Grudziądz 1 Wieczysta Kraków 3 Wieczysta Kraków 1 Zagłębie Sosnowiec 1 Chojniczanka 1 Wieczysta Kraków 1 Mecze drużyny Chojniczanka Chojniczanka 5 Świt Szczecin 3 Chojniczanka 4 Olimpia Grudziądz 1 Zagłębie Sosnowiec 2 Chojniczanka 2 Polonia Bytom 2 Chojniczanka 2 Chojniczanka 1 Wieczysta Kraków 1

Trzecie starcie z największą stawką

Ostatnie spotkanie pomiędzy Wieczystą a Chojniczanką odbyło się 18 maja w Chojnicach i zakończyło się remisem (1:1). Wynik otworzył Paweł Łysiak, ale w końcówce meczu do remisu doprowadził Dariusz Kamiński, ratując tym samym cenny punkt dla gospodarzy. Co ciekawe, był to dopiero drugi bezpośredni pojedynek tych zespołów w historii. Pierwsze starcie miało miejsce w 14. kolejce trwającego sezonu Betclic 2. Ligi. Wówczas Wieczysta skromnie wygrała u siebie (1:0), a jedynego gola strzelił Lisandro Semedo. Teraz czas na trzeci i najważniejszy rozdział tej rywalizacji – finał baraży o awans do 1. Ligi.

Wieczysta – Chojniczanka: przewidywane składy

Wieczysta Kraków: Mikułko – Brzęk, Mikołajewski, Pazdan, Koj – Swędrowski, Brlek – Semedo, Trąbka, Sandoval – Lopes

Chojniczanka Chojnice: Primel – Bąkowicz, ,Juchomowycz, Czajka, Tkocz – Szczepanek, Olejnik – Żywicki, Kamiński, Kozina – Sabala

Według bukmachera Betclic, faworytem finałowego starcia baraży jest Wieczysta Kraków. Kurs na zwycięstwo podopiecznych Przemysława Cecherza wynosi 1.75. Znacznie mniej prawdopodobna – przynajmniej według notowań – jest wygrana Chojniczanki Chojnice, na którą kurs wynosi 3.90. Remis w regulaminowym czasie gry wyceniany jest na 3.65.

Mecz Wieczysta Kraków - Chojniczanka Chojnice w ramach finału baraży o awans do Betclic 1. Ligi zostanie rozegrany w niedzielę (15 czerwca) o godzinie 15:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie TVP Sport, na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV.

