Sebastian Szymański wkrótce może trafić do zespołu mistrza Włoch, a więc SSC Napoli. Reprezentant Polski ma być częścią wymiany z Fenerbahce, w ramach której do Turcji ma trafić Frank Anguissa, o czym donosi serwis "Fotomac".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański może trafić do SSC Napoli

Sebastian Szymański w ostatnich kilku okienkach transferowych był jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy reprezentacji Polski. A przynajmniej tak wynikało z medialnych doniesień. Nie ma się co jednak dziwić, to przede wszystkim za sprawą doskonałych występów w zespole Fenerbahce w poprzednim sezonie. W minionym było trochę gorzej, ale nadal ofensywny pomocnik wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym.

Według informacji przekazanych przez serwis Fotomac”, Sebastian Szymański może stać się częścią hitowej wymiany i trafić do zespołu SSC Napoli. Mistrz Włoch w ramach transakcji z Fenerbahce Stambuł miałby pozyskać reprezentanta Polski, a turecki gigant Franka Anguissę. Do tego dojść miała by kwota kilku milionów euro dołączona do Polaka. Rozmowy w tej sprawie już trwają.

Sebastian Szymański w tym sezonie rozegrał dla Fenerhbahce Stambuł w sumie 53 mecze, w których zdobył siedem goli oraz zanotował dziewięć asyst. Łącznie dla ekipy znad Bosforu wystąpił w 108 meczach, gdzie zdobył 20 goli oraz zanotował 28 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-letniego Polaka na 17 milionów euro.

