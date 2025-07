Wieczysta i Wisła chcą przełożyć mecz. Inny stadion i nowy termin

Krzysztof Porębski/ PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Wisła Płock

Wieczysta i Wisła z wnioskiem do PZPN

W 5. kolejce Betclic 1. Ligi odbędą się derby Krakowa – Wieczysta kontra Wisła. To spotkanie zaplanowano na piątek 15 sierpnia. Aktualnie domowym obiektem beniaminka jest ArcelorMittal Park w Sosnowcu, jednak oba kluby ze stolicy Małopolski chcą, by to wyjątkowe starcie odbyło się w innym miejscu. Chodzi oczywiście o stadion przy ul. Reymonta.

Chociaż taka zmiana nie wymaga nadzwyczajnych procesów biurokracyjnych, to w tym przypadku o wiele więcej problemów sprawia praktyka. Tego samego dnia i o tej samej godzinie w Krakowie obędzie się mecz Cracovia – Widzew Łódź, co wyklucza organizację drugiego spotkania. Dlatego, jak ujawnił Bartosz Karcz z Gazety Krakowskiej, Wieczysta i Wisła złożyły wnioski w Departamencie Rozgrywek Krajowych PZPN.

Dotyczą one przeniesienia starcia na stadion przy ul. Reymonta, a ponadto zmianę terminu rozgrywania pojedynku. Nowa data to 6 września, a więc okres przerwy reprezentacyjnej. Wszystko wskazuje na to, że PZPN zaakceptuje prośbę krakowskich ekip.