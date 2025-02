Warta podejmie Stal Rzeszów. Kolejna szansa na przełamanie Zielonych?!

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Warty Poznań

Zapowiada się wyrównany mecz

W sobotę, w ramach pierwszego meczu tego dnia w rozgrywkach Betclic 1. ligi spotkają się ze sobą zespoły Warty Poznań oraz Stali Rzeszów. Nie ma co ukrywać, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że rywalizacja ta powinna być bardzo wyrównana i trudno wskazać, jak ostatecznie się zakończy.

Oczywiście, to zespół gości jest lekkim faworytem tego starcia, ale z drugiej strony Stal też ma swoje problemy i nie jest to ten sam zespół, jak na początku sezonu. Warta właściwie cały czas idzie w dół i zaczyna niebezpiecznie zbliżać się do strefy spadkowej.

Ostatnie mecze Warty oraz Stali

Warta Poznań w poprzedniej kolejce podzieliła się punktami z zespołem Stali Stalowa Wola. Piłkarze trenera Piotra Klepczarka zakończyli wyjazdowe starcie wynikiem 0:0. W pierwszym spotkaniu w 2025 roku jednak ulegli oni ekipie GKS-u Tychy i to 1:3 przed własną publicznością. Z kolei Stal Rzeszów pokonała w ubiegłym tygodniu zespół Kotwicy Kołobrzeg 1:0. Na inaugurację zmagań w 2025 roku zremisowała z kolei z Miedzią Legnica 3:3.

Mecze drużyny Warta Poznań Stal Stalowa Wola 0 Warta Poznań 0 Warta Poznań 1 GKS Tychy 3 Odra Opole 0 Warta Poznań 0 Warta Poznań 1 Chrobry Głogów 0 Ruch Chorzów 2 Warta Poznań 1 Mecze drużyny Stal Rzeszów Stal Rzeszów 1 Kotwica Kołobrzeg 0 Miedź Legnica 3 Stal Rzeszów 3 Stal Rzeszów 2 Znicz Pruszków 1 Polonia Warszawa 1 Stal Rzeszów 0

Warta – Stal: Bezpośrednie mecze

Oba te zespoły mierzyły się w swojej historii tylko raz. Miało to miejsce w tym sezonie, gdy Stal Rzeszów przed własną publicznością właściwie rozgromiła ekipę Warty Poznań aż 4:0.

Warta – Stal: przewidywane składy

Warta Poznań: Przybylak – Wojcinowicz, Markov, Gryszkiewicz – Michalski, Bartkowski, Tkachuk, Kiełb – Drzazga, Szeliga – Żurawski

Stal Rzeszów: Bąkowski – Warczak, Kościelny, Kaczor, Simcak – Gujda, Piotrowski, Łysiak – Łyczko, Musik, Duljević

Warta – Stal: Kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Stali Rzeszów. Kurs na zwycięstwo ekipy Marka Zuba wynosi 2.45. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.20. Na trzy punkty ekipy Warty Poznań zagramy za 2.70.

Wynik Operator Kurs Warta Poznań 2.70 Remis 3.20 Stal Rzeszów 2.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lutego 2025 13:37 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Warta Poznań R W P P P R ? 33.9 % Remis 28.3 % Stal Rzeszów W R P P R W ? 37.8 %

Spotkanie Warty ze Stalą Rzeszów nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie można obejrzeć na stronie oraz w aplikacji sport.tvp.pl, a także w usłudze Betclic TV. Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na swoim koncie.

