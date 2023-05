PressFocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal - ŁKS Łódź

Kazimierz Moskal wypowiedział się przed hitowym starcem z Wisłą Kraków

Zdaniem szkoleniowca ŁKS-u czeka nas mecz sezonu

Zespół z Łodzi jest liderem 1. ligi, z kolei Wisła walczy o bezpośredni awans

“Ten mecz będzie wyglądał inaczej”

W piątkowy wieczór na stadionie w Łodzi dojdzie do bardzo ciekawego starcia pomiędzy ŁKS-em a Wisłą Kraków. Spotkanie to określane jest mianem meczu sezonu. ŁKS bowiem jest liderem tabeli Fortuna 1. ligi, zaś Wisła Kraków goni dwie czołowe ekipy, a jej forma w 2023 roku imponuje. Przed meczem na konferencji prasowej spotkanie zapowiedział Kazimierz Moskal.

– Ten mecz będzie wyglądał inaczej niż poprzedni. Ani Wisła, ani ŁKS nie będą czekały na rywala. Nie wyobrażam sobie, aby oba zespoły nie zechciały zagrać o pełną pulę. Widać, że Wisła jest rozpędzona. Na dziesięć kolejek, wygrali osiem spotkań. A co do sentymentu, oczywiście mam ten klub w pamięci, ale jesteśmy zawodowcami, pracuję w Łodzi i zrobię wszystko, żeby doprowadzić ŁKS do miejsca, do którego zmierzamy – powiedział trener Moskal.

– Myślę, że to mecz sezonu i wielu zechce go zobaczyć. My zamierzamy się skupić na boisku i grze – dodał szkoleniowiec ŁKS-u.

