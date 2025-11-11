To koniec! ŁKS zdecydował ws. trenera Szymona Grabowskiego

ŁKS Łódź w oficjalnym komunikacie poinformował, że Szymon Grabowski nie jest już trenerem zespołu. Jeszcze dziś klub ma przedstawić nazwisko jego następcy.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Szymon Grabowski

Szymon Grabowski nie jest już trenerem ŁKS-u Łódź

ŁKS Łódź w tym sezonie Betclic 1. ligi miał walczyć o awans i powrót do PKO Ekstraklasy. Obecnie jednak, tuż przed końcem rundy jesiennej, zespół prowadzony do tej pory przez Szymona Grabowskiego jest dopiero na odległym 12. miejscu w stawce. To oznacza, że cel na tę kampanię się znacząco oddala, a jak to często bywa, wówczas posadą szybko płacą trenerzy.

Już od kilku dni mówiło się bowiem o tym, że Szymon Grabowski nie ma mocnej pozycji w klubie i może nastąpić jego zwolnienie. Porażka z Puszczą Niepołomice 0:3 przelała czarę goryczy i spowodowała, że ŁKS Łódź już oficjalnie poinformował dzisiaj o zakończeniu współpracy.

Były trener m.in. Lechii Gdańsk prowadził zespół Rycerzy Wiosny w 16 meczach ligowych oraz w dwóch spotkaniach w rozgrywkach STS Pucharu Polski. Jego bilans to siedem zwycięstw, trzy remisy oraz osiem porażek. Tym samym średnią punktową osiągnął na poziomie 1,33 pkt./mecz. Jeszcze dziś klub ma przedstawić nowego trenera. W mediach padało w tym kontekście nazwisko Grzegorza Szoki, który prowadził ostatnio Znicz Pruszków.

Zobacz także: Pietuszewski na radarze krajowego giganta. To może być rekordowa oferta