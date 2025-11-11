Pietuszewski na radarze krajowego giganta. To może być rekordowa oferta

Oskar Pietuszewski dzięki dobrej grze i olbrzymiemu talentowi znajduje się na radarze wielu klubów w Europie. Serwis "voetbalkrant.com" informuje, że gracz Jagiellonii cały czas jest bacznie obserwowany przez Anderlecht.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Anderlecht obserwuje Oskara Pietuszewskiego

Jagiellonia Białystok w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze, ale w swoich szeregach ma gwiazdę, która w przyszłości może stać się jednym z najlepszych piłkarzy reprezentacji naszego kraju. Mowa oczywiście o Oskarze Pietuszewskim i choć nie jest to jedyny diament zespołu Adriana Siemieńca, to właśnie on jest na ustach wszystkich w Polsce, a co za tym idzie, także skautów zagranicznych klubów.

Już latem mówiło się o sporym zainteresowaniu pozyskaniem Oskara Pietuszewskiego, ale wówczas Jagiellonia postawiła jasne warunki, że takiego transferu nie będzie. Cały czas jednak kluby z Europy obserwują młodego skrzydłowego. Według informacji przekazanych przez serwis „voetbalkrant.com”, Anderlecht ma oko na 17-latka i skauci wielokrotnego mistrza Belgii uważnie go obserwują. Możliwe nawet, że zimą pojawi się oferta, która musiałby przekroczyć nawet 10 milionów euro, bowiem mniej więcej tyle Jagiellonia oczekuje za Pietuszewskiego.

Oskar Pietuszewski w tym sezonie rozegrał dla zespołu Dumy Podlasia w sumie 24 mecze, w których zdobył trzy gole oraz zanotował trzy asysty. Łącznie na jego koncie – pomimo młodego wieku – jest już prawie 50 spotkań w pierwszym zespole Jagiellonii. Serwis „Transfermarkt” wycenia młodzieżowego reprezentanta Polski na 8 milionów euro. Jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

