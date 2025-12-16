To faworyci do awansu. Superkomputer wyliczył tabelę Betclic 1. Ligi

11:50, 16. grudnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus

Superkomputer BETSiE obliczył końcową tabelą Betclic 1. Ligi. Wisła Kraków jest pewniakiem do awansu. Kto jeszcze może zagrać w Ekstraklasie?

Wisła Kraków - Śląsk Wrocław
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Śląsk Wrocław

Wisła Kraków pewniakiem. Sensacja w TOP2

Na półmetku sezonu w pierwszej lidze nie brakuje sensacyjnych rozstrzygnięć. Wielkim faworytem do awansu z pierwszego miejsca jest natomiast Wisła Kraków, która zimuje na fotelu lidera. Ma dziesięć punktów przewagi nad trzecim miejscem, więc jest na dobrej drodze, aby wywalczyć bezpośrednią promocję do Ekstraklasy. Za jej plecami robi się już znacznie ciekawiej.

W pierwszej trójce znajduje się dwóch beniaminków – Polonia Bytom oraz Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Jesienią faworyci zawiedli, co wypromowało drużyny, których szanse na starcie sezonu nie były zbyt duże.

Superkomputer BETSiE wyliczył ostateczne rozstrzygnięcia na zapleczu Ekstraklasy. Zgodnie z przypuszczeniami Wisła Kraków zwycięży pierwszą ligę i zapewni sobie grę w elicie. Ma zgromadzić aż 75 punktów.

Według Superkomputera w TOP2 rozgrywki zakończy Pogoń Grodzisk Mazowiecki, a Polonia Bytom do samego końca dotrzyma jej kroku. Śląsk Wrocław oraz Wieczysta Kraków załapią się jedynie do baraży.

Na miejscach spadkowych sezon zakończą według tej prognozy GKS Tychy, Stal Mielec oraz Górnik Łęczna. Tym drużynom nie uda się utrzymać w pierwszej lidze.

Tabela końcowa La Liga wg prognozy BETSiE

Poz.KlubRóżnica bramekPunkty
1Wisła Kraków+5075
2Pogoń Grodzisk Mazowiecki+1255
3Polonia Bytom+1255
4Śląsk Wrocław+754
5Chrobry Głogów+953
6Wieczysta Kraków+1453
7Polonia Warszawa+452
8Stal Rzeszów+152
9ŁKS Łódź+651
10Miedź Legnica-151
11Ruch Chorzów049
12Odra Opole-840
13Pogoń Siedlce-639
14Puszcza Niepołomice-837
15Znicz Pruszków-2634
16GKS Tychy-2033
17Stal Mielec-2332
18Górnik Łęczna-2427

Betclic 1. Liga wróci do grania po przerwie zimowej. W ramach 20. kolejki Wisła Kraków podejmie u siebie GKS Tychy, Ruch Chorzów zagra ze Śląskiem Wrocław, a Polonia Bytom z ŁKS-em Łódź.

Jak oblicza superkomputer BETSiE?

Superkomputer BETSiE przewiduje wyniki meczów piłkarskich, analizując mnóstwo różnych informacji. Przede wszystkim bierze pod uwagę statystyki z dotychczasowych spotkań – liczbę goli, strzałów na bramkę oraz wykreowanych sytuacji. BETSiE patrzy też na informacje z serwisu Transfermarkt, które mówią o tym, ile warta jest cała drużyna i poszczególni piłkarze. To pozwala na bardziej precyzyjne przewidywania.

