Ruch Chorzów grał w dziesiątkę, ale nie pękł w meczu ze Stalą Rzeszów. Jeden moment po przerwie przesądził o losach spotkania i podtrzymał marzenia Niebieskich o barażach.

Stal Rzeszów – Ruch Chorzów

Ruch Chorzów cały czas marzy o tym, aby za kilka miesięcy powalczyć w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Krok w tym kierunku Niebiescy chcieli wykonać przy okazji wyjazdowej potyczki ze Stal Rzeszów w Betclic 1. Lidze. Gospodarze jednak ani myśleli ułatwiać zadania ekipie z Chorzowa.

W pierwszej połowie rywalizacji sporo działo się na obiekcie ekipy Marka Zuba. Najbliższy zdobycia bramki był Szymon Łyczko w 16. minucie. Podawał mu Patryk Warczak. Ostatecznie piłka po próbie młodego zawodnika Stali trafiła w słupek. Tym samym do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis.

Tuż po zmianie stron skomplikowała się natomiast sytuacja Ruchu. Po błędzie i faulu Maxa Watsona na jednym z rywali sędzia pokazał Szwedowi czerwoną kartkę. Tym samym przewinieniu doświadczonego 30-latka śląska drużyna musiała kontynuować grę w osłabieniu.

Mimo gry w dziesiątkę Ruch nie zamierzał składać broni, szukając okazji do objęcia prowadzenia. Ta pojawiła się w 54. minucie i podręcznikowo wykorzystał ją Jakub Jendryka. Młody piłkarz Chorzowian najpierw wyróżnił się dobrym pressingiem, a następnie świetnym wykończeniem akcji, dzięki czemu Ruch prowadził 1:0.

Chociaż w kolejnych fragmentach rywalizacji rzeszowianie dążyli do zdobycia bramki wyrównującej, nie przyniosło to efektu. 14-krotny mistrz Polski odniósł dziewiąte zwycięstwo w tej kampanii, po którym ma 34 oczka na koncie. W następnej kolejce Ruch zagra na wyjeździe z Polonia Bytom. Z kolei Stal czeka potyczka z Miedź Legnica.

Stal Rzeszów – Ruch Chorzów 0:1 (0:0)

0:1 Jakub Jendryka 54′