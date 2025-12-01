Stal Rzeszów pokonała Pogoń Grodzisk Mazowiecki (1:0) w meczu 18. kolejki Betclic 1. Ligi. Drużyna Marka Zuba kończyła zawody w dziesiątkę w związku z karą dla jednego z graczy.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jonathan Junior

Stal zatrzymała wicelidera! Gol Jonathana Juniora dał cenne zwycięstwo

Stal Rzeszów przystępowała do swojej potyczki, chcąc za wszelką cenę umocnić się w TOP 6 tabeli na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. W każdym razie zadanie przed drużyną Marka Zuba nie było łatwe, bo na drodze gospodarzy poniedziałkowej potyczki stanął wicelider Betclic 1. Ligi – Pogoń Grodzisk Mazowiecki.

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji zespołem aktywniejszym w ofensywie byli rzeszowianie. Nagrodzone zostało to golem Jonathana Juniora w 17. minucie. Środkowy napastnik Stali zdobył swoją dziewiątą bramkę w tej kampanii, dobijając przytomnie strzał Krystiana Wachowiaka.

Goście mogli odpowiedzieć dopiero w 30. minucie. Wówczas po groźnej akcji piłka jednak przeleciała obok głowy Aleksandra Gajgera. Tym samym cała akcja spełzła na niczym. Z kolei gospodarze w 42. minucie szukali gola na 2:0, gdy mocnym uderzeniem wyróżnił się Oliwer Sławiński, ale ze świetnej strony w bramce Pogoni pokazał się Paweł Kieszek. Do przerwy wynik się nie zmienił.

Po zmianie stron rzeszowianie dali radę skierować piłkę do siatki po raz drugi. W każdym razie, na szczęście dla beniaminka rozgrywek, trafienie zostało anulowane. Finalnie do końca zawodów rezultat już się nie zmienił. Stal natomiast musiała kończyć mecz w dziesiątkę po tym, jak w 78. minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę ujrzał Marcin Kaczor.

Każda z ekip w tym roku ma po jeszcze jednym spotkaniu do rozegrania. Ekipa z Rzeszowa w najbliższą sobotę zmierzy się na Tarczyński Arena ze Śląskiem Wrocław. Pogoń natomiast w roli gospodarza w Pruszkowie zagra z Puszczą Niepołomice.

Stal Rzeszów – Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1:0 (1:0)

1:0 Jonathan Junior 17′