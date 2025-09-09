Stal Mielec ma nowego zawodnika. Od razu został wypożyczony

Stal Mielec poinformowała, że kontrakt z klubem podpisał Sief Addeen Darwish Musa Darwish, ale 22-letni skrzydłowy z Jordanii od razu został wypożyczony do Stali Rzeszów.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Stali Mielec

Transfer i od razu wypożyczenie

Stal Mielec po spadku z PKO Ekstraklasy przede wszystkim musi skupić się na spokojnym utrzymaniu w lidze i odbudowie struktur klubu do realiów Betclic 1. ligi. Wiadomo bowiem, że na zapleczu elity warunki finansowe i wpływy chociażby z praw telewizyjnych są dużo mniejsze, co powoduje konieczność oszczędności. Do tej pory zespół z Podkarpacia ma na swoim koncie 11 punktów, co po ośmiu meczach daje im 11. miejsce w stawce.

Wynik ten nie jest idealny, a zespołowi wciąż wiele brakuje. Przede wszystkim kadra Stali Mielec wydaje się zbyt słaba na obecne realia 1. ligi. Z tego też powodu już po zamknięciu okienka transferowego w Polsce, klub poinformował o kolejnym tego lata transferze. Nowym piłkarzem mielczan został Sief Addeen Darwish Musa Darwish. Skrzydłowy z Jordanii podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon przez klub, ale od razu został wypożyczony do Stali Rzeszów.

Sief Addeen Darwish Musa Darwish w swoim dorobku ma już występy w młodzieżowych reprezentacjach Jordanii U20 oraz U23. W zakończonym sezonie Jordanian Pro League rozegrał 14 spotkań, a z zespołem Al-Hussein SC sięgnął po mistrzostwo kraju. Serwis „Transfermarkt” wycenia 22-letniego skrzydłowego na 100 tysięcy euro.

