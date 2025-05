Specjalna akcja na koniec sezonu Betclic 1. Ligi. Helikopterem do mistrza

PressFocus Na zdjęciu: Trofeum dla mistrza Betclic 1. Ligi

Kto mistrzem Betclic 1. Ligi?

Przez większość sezonu pierwsze miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi na pierwszym miejscu w tabeli plasował się Bruk-Bet Termalica Nieciecza. W drugiej części sezonu straciła jednak fotel lidera na rzecz świetnie spisującej się Arki Gdynia. Obie drużyny zapewniły sobie już bezpośredni awans do Ekstraklasy, ale w ostatniej kolejce walczyć będą jeszcze o pierwsze miejsce i tytuł mistrza ligi.

W ramach 34. kolejki Arka Gdynia zmierzy się na wyjeździe z ostatnią w tabeli Stalą Stalowa Wola, która nie ma już szans na utrzymanie. Z kolei zespół z Niecieczy przed własną publicznością podejmował będzie walczącą o pozostanie w lidze Kotwicę Kołobrzeg. W zdecydowanie lepszej sytuacji w walce o tytuł jest Arka, która do ostatniego meczu przystąpi z jednopunktową przewagą nad Bruk-Betem Termaliką. Arka sięgnie więc po tytuł wygrywając w Stalowej Woli. Drużyna z Niecieczy musi nie tylko pokonać Kotwicę, ale również liczyć na potknięcie rywala z Gdyni.

„POLecimy do Mistrza”

Mistrz Betclic 1. Ligi zostanie uhonorowany specjalnym trofeum. Tytularny sponsor rozgrywek – Betclic – przygotował na ostatnią kolejkę specjalną akcję „POLecimy do Mistrza”. Puchar dla najlepszej drużyny ligi będzie czekał na lotnisku w Mielcu na pokładzie specjalnego helikoptera. Po zakończeniu meczów w Niecieczy i Stalowej Woli helikopter odleci w kierunku stadionu, na którym czekać będzie drużyna świętująca mistrzostwo. Puchar dla triumfatora zostanie wręczony przez Bartłomieja Płoskonkę (Country Manager Betclic Polska) oraz ambasadora Betclic Michała Pola.

– Na przestrzeni całego sezonu, który był dla nas debiutem jako sponsor rozgrywek, zrealizowaliśmy wiele wyjątkowych projektów, by wymienić choćby legendarne jacuzzi, Betclic Trophy Tour czy nagrody dla piłkarza miesiąca. Było dla nas oczywiste, że ceremonia wręczenia pucharu powinna odbyć się również w specjalnej oprawie, więc sięgnęliśmy po posiłki z powietrza. W końcu w zgodzie z naszą kampanią Kibicem się Jest, nie chcemy by kibice czekali zbyt długo by zobaczyć swoją drużynę podnoszącą wywalczony puchar – mówi Płoskonka.

Wszystkie spotkania ostatniej kolejki Betclic 1. Ligi rozegrane zostaną w niedzielę (25 maja) o godzinie 17:30.