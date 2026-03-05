Śląsk z nowym komunikatem ws. meczu z Wisłą Kraków. „Jesteśmy gotowi”

15:10, 5. marca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali

Od kilku dni trwa wielka awantura wokół meczu Śląska Wrocław z Wisłą Kraków z powodu zakazu wejścia kibiców gości. Teraz klub z Dolnego Śląska w najnowszym komunikacie przekazał, że jest "w pełni przygotowany do rozegrania meczu", choć nie jest przygotowany do przyjęcia kibiców Białej Gwiazdy.

Piłkarze Śląska Wrocław
Piłkarze Śląska Wrocław

Śląsk twierdzi, że jest „w pełni gotowy do rozegrania meczu”

Mecz Śląska Wrocław z Wisłą Kraków wzbudza wielkie, chyba największe od lat emocje w rozgrywkach Betclic 1. ligi, a nawet w całej Polsce. Nie ma bowiem wątpliwości, że pomiędzy stronami trwa otwarty konflikt wywołany przez decyzję gospodarzy o nieprzyjęciu kibiców gości. To dobrze znana praktyka, która swoje epicentrum miała jednak już jakiś czas temu. Teraz wraca, ale w zupełnie nowej odsłonie.

Wszystko bowiem przez fakt, że decyzja podjęta przez Śląsk najprawdopodobniej wynika z – nazwijmy to – mało merytorycznych przesłanek. Jarosław Królewski oraz Cezary Kulesza potwierdzili, że prezes Remigiusz Jezierski miał przyznać podczas trójstronnej rozmowy, że jest naciskany przez pseudokibiców Wrocławian. Z tego też powodu Biała Gwiazda najpierw zdecydowała, że drużyna nie pojedzie na mecz, a następnie złożyła wniosek o walkower dla gospodarzy. To oznacza, że mecz jest zagrożony i może się nie odbyć.

Mimo tego Śląsk w mediach społecznościowych zapewnia, że jest „w pełni przygotowany do rozegrania sobotniego meczu”, choć przecież nie jest, biorąc pod uwagę fakt, że nie może zapewnić przyjęcia kibiców gości.

Klub jest w pełni przygotowany do rozegrania sobotniego meczu. Jeżeli jednak mecz nie dojdzie do skutku z przyczyn od nas niezależnych, wszystkim uczestnikom zapewnimy możliwość wyboru dogodnego rozwiązania. Każdy posiadacz biletu otrzyma wejściówkę na to samo miejsce na najbliższe domowe spotkanie Śląska Wrocław z Pogonią Siedlce. Natomiast osoby, które nie będą zainteresowane skorzystaniem z tej opcji, mogą otrzymać zwrot środków – napisał Śląsk Wrocław w komunikacie, informując wcześniej że sprzedał już 14 tysięcy biletów na ten mecz.

