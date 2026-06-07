Manchester City jest bliski zabezpieczenia przyszłości jednego ze swoich kluczowych skrzydłowych. Jeremy Doku ma wkrótce podpisać nową i jednocześnie długoterminową umowę z klubem.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jeremy Doku

Manchester City intensywnie pracuje nad utrzymaniem trzonu swojej ofensywy, a jednym z priorytetów władz klubu jest przyszłość Jeremy’ego Doku. Belgijski skrzydłowy, który dołączył do ekipy z Etihad Stadium w 2023 roku, ma być o krok od podpisania nowego kontraktu, który znacząco poprawi jego warunki finansowe i przedłuży współpracę z mistrzem Premier League.

Jak informuje Nicolo Schira na X, Manchester City jest bardzo blisko finalizacji porozumienia z 24-letnim zawodnikiem. Według włoskiego dziennikarza nowa umowa obejmie nie tylko podwyżkę pensji, ale również wydłużenie kontraktu aż do lata 2031 roku, co jasno pokazuje, jak ważną rolę Doku odgrywa w długoterminowych planach klubu.

Obecna umowa reprezentanta Belgii obowiązuje do 2028 roku. Niemniej sternicy The Citizens chcą zabezpieczyć jego przyszłość na znacznie dłuższy okres. Tego typu ruch wpisuje się w politykę klubu, który regularnie nagradza kluczowych zawodników nowymi kontraktami, zanim ich wartość rynkowa osiągnie najwyższy poziom.

🚨 Excl. – Jérémy #Doku is one step away to extend his contract with #ManchesterCity until 2031. Ready also an increase in salary for the winger. #transfers #MCFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 7, 2026

W minionym sezonie Belg rozegrał 47 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w nich osiem bramek i zanotował 14 asyst, regularnie dostarczając kluczowych momentów w ofensywie Man City. Jego rozwój wciąż trwa, a klub wierzy, że najlepsze lata kariery są dopiero przed nim.